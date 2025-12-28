Saúl el “Canelo” Álvarez no solo es conocido en México por sus grandes peleas de boxeo, pues el combatiente ya tiene cierta reputación en Europa, a tal punto de que tiene un nuevo apodo en Inglaterra.

Si bien el apodo de “Canelo” lo ha tenido por la mayor parte de su carrera como boxeador profesional, ahora Saúl Álvarez también puede presumir de tener otro apodo, tal vez, de manera involuntaria.

Y es que todo surge debido a que el Canelo Álvarez ha enfrentado a varios boxeadores ingleses y los ha vencido de manera contundente, por lo que los fans de aquella nación lo han rebautizado con un nuevo sobrenombre.

Revelan el nuevo y peculiar apodo que le han dado a Canelo Álvarez en Inglaterra

De acuerdo con una entrevista para el medio “The Sun”, el Canelo Álvarez fue rebautizado como “Brit Basher”, que traducido al español significaría “Agresor de Británicos”, esto por su gran historial que tiene contra los boxeadores de Inglaterra.

Ante ello, Canelo Álvarez fue cuestionado sobre su nuevo apodo y afirmó que no le desagradó en lo absoluto, por lo que pretende seguir peleando contra boxeadores de esa nacionalidad.

“Lamento decirlo, ¡lo seguiré haciendo si alguien me paga! No sé a quién ni a qué luchador me voy a enfrentar, pero siempre ha sido un sueño en mi carrera pelear en el Reino Unido. Sin duda para mí sería una locura ir allí y pelear delante de todos. La verdad es que me gusta mucho”, declaró el boxeador mexicano.

Cabe mencionar que de las 66 peleas que tiene como boxeador profesional, el Canelo ha enfrentado a ocho boxeadores ingleses: Matthew Hatton, Ryan Rhodes, Liam Smith, Callum Smith, Rocky Fielding, John Ryder, Amir Khan y Billy Joe Saunders.

¿Cuándo será la siguiente pelea del Canelo Álvarez?

De momento, no está confirmado al combatiente que enfrentará el Canelo Álvarez en 2026, sin embargo, su entrenador confirmó que el mexicano regresará a los cuadriláteros en septiembre.

Se sabe que el Canelo Álvarez tenía intenciones de buscar la revancha contra Terrence Crawford, sin embargo, el boxeador anunció su retiro este 2025, por lo que tendrá que buscar a otro peleador con quien subirse al ring.