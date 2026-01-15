El momento de regresar al ring ha llegado para Canelo Álvarez y tras haber perdido en septiembre del año pasado contra Terence Crawford, volverá a a tener una pelea este 2026. La fecha ya está definida y aunque todavía no tiene rival, Saul tendrá su reaparición ya superada también la operación del codo a la que se sometió.

Turki Alalshikh, propietario de la revista Ring Magazine, anunció junto a Canelo Álvarez la fecha en la que el boxeador peleará de nueva cuenta al mencionar que “el 12 de septiembre será una gran pelea. Esta será la primera cartelera de Canelo Promotions”.

La cartelera en la que Canelo tendrá un lugar estelar llevará por nombre “México contra el mundo” y se celebrará en Riad, Arabia Saudita. De momento, no se han confirmado a los otros pugilistas que harán acto de presencia, por lo que se espera que con el correr de los meses se hagan los anuncios correspondientes.

Canelo vuelve de sus cenizas

Es importante hacer énfasis en el hecho de que Canelo Álvarez vuelve al ring con sed de revancha luego de la decisión unánime en contra de Terence Crawford. El resultado de ese enfrentamiento dejó su récord en 63 victorias,dos empates y dos derrotas. Después de eso, vino la mencionada cirugía, misma de la que esperaba estar totalmente recuperado para febrero, pero eso no sucedió.

La intención de Canelo Álvarez será demostrar que sigue en la forma ideal para aspirar a recuperar los cinturones que en su momento Crawford le arrebató y aunque de momento es una incógnita total su oponente, se espera que demuestre que sigue en condiciones de mostrarse con el punch que a lo largo de su carrera lo ha caracterizado

‼️ BREAKING: Canelo to return in September ‼️



His Excellency Turki Alalshikh announces that Canelo Alvarez will return on September 12th in a “Mexico against The World” card under his inaugural Canelo Promotions banner in Riyadh 👏 pic.twitter.com/d2objGc2yp — Ring Magazine (@ringmagazine) January 15, 2026

Tercera pelea de Canelo con Turki Alalshikh

La pelea que Canelo sostendrá el 12 de septiembre en Arabia Saudita será la tercera dentro del contrato que firmó con Turki Alalshikh, el cual, segun diferentes reportes, oscila entre cuatro y cinco combates por una suma de 400 millones de dólares.

Las dos primeras peleas que Canelo hizo bajo contrato con Turki Alalshikh fueron contra William Scull en mayo del año pasado y frente a Terence Crawford en septiembre. Dicho esto, le restarían dos o tres contiendas más para cumplir con lo acordado con el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita.