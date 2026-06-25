Escocia vs Brasil se enfrentaron en la Jornada 3 del Mundial 2026 con el objetivo de los brasileños de quedarse con el liderato del Grupo C del Mundial 2026, y lo lograron con un marcador de 3-0.

Marcador: Escocia 0-3 Brasil.

En el otro partido del Grupo C del Mundial 2026, Marruecos enfrentó a Haití, con la selección europea acariciando la clasificación como segundo lugar.

Escocia vs Brasil: así fue el partido del Grupo C del Mundial 2026

El partido Escocia vs Brasil fue disputado por dos selecciones que quieren trascender en el Mundial 2026, aunque los brasileños llevaron la iniciativa en el cotejo.

Así fueron los goles del partido Escocia vs Brasil:

Minuto 7: Gol de Vinícius Jr. (Brasil)

Minuto 45+3: Gol de Vinícius Jr. (Brasil)

Minuto 60: Gol de Matheus Cunha (Brasil)

¿Cómo quedó el Grupo C del Mundial 2026?

Tras el partido Escocia vs Brasil, así quedó la clasificación del Grupo C del Mundial 2026.

Así quedó el Grupo C:

Brasil | 7 puntos Marruecos | 7 puntos Escocia | 3 puntos Haití | 0 punto

¿Cuándo vuelven a jugar Escocia y Brasil en el Mundial 2026?

Brasil ya clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026, como parte del Grupo C del Mundial 2026.

El siguiente partido para las selecciones de Escocia y Brasil se conocerá en la medida que el resto de los grupos del Mundial 2026 se vayan definiendo.