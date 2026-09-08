Borussia Dortmund vs Villarreal disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-0 en la cancha del equipo alemán.
Borussia Dortmund vs Villarreal: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido Borussia Dortmund vs Villarreal es victoria de los alemanes por 2-0 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: Borussia Dortmund 2-0 Villarreal
Borussia Dortmund vs Villarreal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Borussia Dortmund vs Villarreal, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
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Borussia Dortmund
- Portero: Gregor Kobel
- Defensas: Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Daniel Svensson y Yan Couto
- Mediocampistas: Felix Nmecha, Marcel Sabitzer y Julian Brandt
- Delanteros: Karim Adeyemi, Serhou Guirassy y Maximilian Beier
Villarreal
- Portero: Luiz Júnior
- Defensas: Juan Foyth, Sergi Cardona, Santiago Mouriño y Renato Veiga
- Mediocampistas: Pape Gueye, Santiago Comesaña y Thomas Partey
- Delanteros: Nicolas Pépé, Gerard Moreno y Ayoze Pérez
Hora y canal del partido Borussia Dortmund vs Villarreal en la Champions League
Borussia Dortmund vs Villarreal juegan en la Jornada 1 de la Champions League: martes 8 de septiembre, 13 horas, transmisión por HBO Max.
- Partido: Borussia Dortmund vs Villarreal
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Signal Iduna Park
- Transmisión: HBO Max