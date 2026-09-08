Borussia Dortmund vs Villarreal disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-0 en la cancha del equipo alemán.

Borussia Dortmund vs Villarreal: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Borussia Dortmund vs Villarreal es victoria de los alemanes por 2-0 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Borussia Dortmund 2-0 Villarreal

Borussia Dortmund vs Villarreal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Borussia Dortmund vs Villarreal, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Borussia Dortmund

  • Portero: Gregor Kobel
  • Defensas: Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Daniel Svensson y Yan Couto
  • Mediocampistas: Felix Nmecha, Marcel Sabitzer y Julian Brandt
  • Delanteros: Karim Adeyemi, Serhou Guirassy y Maximilian Beier

Villarreal

  • Portero: Luiz Júnior
  • Defensas: Juan Foyth, Sergi Cardona, Santiago Mouriño y Renato Veiga
  • Mediocampistas: Pape Gueye, Santiago Comesaña y Thomas Partey
  • Delanteros: Nicolas Pépé, Gerard Moreno y Ayoze Pérez

Hora y canal del partido Borussia Dortmund vs Villarreal en la Champions League

Borussia Dortmund vs Villarreal juegan en la Jornada 1 de la Champions League: martes 8 de septiembre, 13 horas, transmisión por HBO Max.

  • Partido: Borussia Dortmund vs Villarreal
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Signal Iduna Park
  • Transmisión: HBO Max