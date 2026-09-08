Borussia Dortmund vs Villarreal disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-0 en la cancha del equipo alemán.

Borussia Dortmund vs Villarreal: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Borussia Dortmund vs Villarreal es victoria de los alemanes por 2-0 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Borussia Dortmund 2-0 Villarreal

Borussia Dortmund vs Villarreal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Borussia Dortmund vs Villarreal, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Borussia Dortmund

Portero: Gregor Kobel

Defensas: Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Daniel Svensson y Yan Couto

Mediocampistas: Felix Nmecha, Marcel Sabitzer y Julian Brandt

Delanteros: Karim Adeyemi, Serhou Guirassy y Maximilian Beier

Villarreal

Portero: Luiz Júnior

Defensas: Juan Foyth, Sergi Cardona, Santiago Mouriño y Renato Veiga

Mediocampistas: Pape Gueye, Santiago Comesaña y Thomas Partey

Delanteros: Nicolas Pépé, Gerard Moreno y Ayoze Pérez

Hora y canal del partido Borussia Dortmund vs Villarreal en la Champions League

Borussia Dortmund vs Villarreal juegan en la Jornada 1 de la Champions League: martes 8 de septiembre, 13 horas, transmisión por HBO Max.