Club Brujas vs Aston Villa disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 1-2 en la cancha del Estadio Jan Breydel.

Club Brujas vs Aston Villa: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Club Brujas vs Aston Villa es victoria visitante por 1-2 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Club Brujas 1-2 Aston Villa.

Club Brujas vs Aston Villa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Club Brujas vs Aston Villa, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Club Brujas

Portero: Simon Mignolet

Defensas: Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele y Maxim De Cuyper

Mediocampistas: Raphael Onyedika y Ardon Jashari, Chemsdine Talbi, Hans Vanaken y Christos Tzolis

Delantero: Ferran Jutglà

Aston Villa

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings e Ian Maatsen

Mediocampistas: Boubacar Kamara, Youri Tielemans, John McGinn, Morgan Rogers y Marcus Rashford

Delantero: Ollie Watkins

Hora y canal del partido Club Brujas y Aston Villa en La Liga

Club Brujas vs Aston Villa juegan en la Jornada 1 de la Champions League: martes 8 de septiembre, 10:45 horas, transmisión por TNT Sports.