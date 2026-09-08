Club Brujas vs Aston Villa disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 1-2 en la cancha del Estadio Jan Breydel.
Club Brujas vs Aston Villa: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido Club Brujas vs Aston Villa es victoria visitante por 1-2 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: Club Brujas 1-2 Aston Villa.
Club Brujas vs Aston Villa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Club Brujas vs Aston Villa, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
Club Brujas
- Portero: Simon Mignolet
- Defensas: Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele y Maxim De Cuyper
- Mediocampistas: Raphael Onyedika y Ardon Jashari, Chemsdine Talbi, Hans Vanaken y Christos Tzolis
- Delantero: Ferran Jutglà
Aston Villa
- Portero: Emiliano Martínez
- Defensas: Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings e Ian Maatsen
- Mediocampistas: Boubacar Kamara, Youri Tielemans, John McGinn, Morgan Rogers y Marcus Rashford
- Delantero: Ollie Watkins
Hora y canal del partido Club Brujas y Aston Villa en La Liga
Club Brujas vs Aston Villa juegan en la Jornada 1 de la Champions League: martes 8 de septiembre, 10:45 horas, transmisión por TNT Sports.
- Partido: Club Brujas vs Aston Villa
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jan Breydel
- Transmisión: TNT Sports