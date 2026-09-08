Porto vs Manchester City disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 1-4 en la cancha del Estadio do Dragão.

Porto vs Manchester City: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Porto vs Manchester City es victoria visitante por 1-4 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Porto 1-4 Manchester City.

Porto vs Manchester City: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Porto vs Manchester City, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Porto

Portero: Diogo Costa

Defensas: Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Jakub Kiwior y Francisco Moura

Mediocampistas: Alan Varela, Seko Fofana y Gabri Veiga

Delanteros: Pepê, Samu Omorodion y Galeno

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Rúben Dias y Joško Gvardiol

Mediocampistas: Elliot Anderson, Enzo Fernández y Phil Foden

Delanteros: Antoine Semenyo, Erling Haaland e Iliman Ndiaye

Hora y canal del partido Porto vs Manchester City en La Liga

Porto vs Manchester City juegan en la Jornada 1 de la Champions League: martes 8 de septiembre, 13 horas, transmisión por Fox One.