Porto vs Manchester City disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 1-4 en la cancha del Estadio do Dragão.
Porto vs Manchester City: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido Porto vs Manchester City es victoria visitante por 1-4 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: Porto 1-4 Manchester City.
Porto vs Manchester City: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Porto vs Manchester City, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
Porto
- Portero: Diogo Costa
- Defensas: Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Jakub Kiwior y Francisco Moura
- Mediocampistas: Alan Varela, Seko Fofana y Gabri Veiga
- Delanteros: Pepê, Samu Omorodion y Galeno
Manchester City
- Portero: Gianluigi Donnarumma
- Defensas: Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Rúben Dias y Joško Gvardiol
- Mediocampistas: Elliot Anderson, Enzo Fernández y Phil Foden
- Delanteros: Antoine Semenyo, Erling Haaland e Iliman Ndiaye
Hora y canal del partido Porto vs Manchester City en La Liga
Porto vs Manchester City juegan en la Jornada 1 de la Champions League: martes 8 de septiembre, 13 horas, transmisión por Fox One.
- Partido: Porto vs Manchester City
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio do Dragão
- Transmisión: Fox One