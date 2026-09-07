La Jornada 1 de la Champions League enfrenta al Porto de Santiago Giménez con el Manchester City. Miércoles 8 de septiembre. Fox One transmite a las 13 horas.
- Partido: Porto vs Manchester City
- Fecha: Miércoles 8 de septiembre de 2026
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio do Dragão
- Transmisión: Fox One
Porto vs Manchester City: ¿Cuándo ver el partido de Champions League 2026?
Porto vs Manchester City se juega el miércoles 8 de septiembre en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México.
Porto vs Manchester City: ¿Dónde ver el partido de Champions League 2026?
La plataforma de Fox One transmitirá el partido Porto vs Manchester City.
- Partido: Porto vs Manchester City
- Fecha: Miércoles 8 de septiembre de 2026
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio do Dragão
- Transmisión: Fox One
¿Cómo llegan Porto y Manchester City a la Jornada 1 de la Champions League 2026?
El Porto de Santiago Giménez es líder de la Primeira Liga, competencia en la que tras cuatro jornada marchaba con 12 puntos, previo a su partido de la fecha 5.
El Manchester City, por su parte, también por los primeros lugares en la Premier League en las primera jornadas de la competencia.