Real Madrid vs Inter de Milán se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Martes 8 de septiembre a las 13 horas por TNT Sports y HBO Max.
- Partido: Real Madrid vs Inter de Milán
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: TNT Sports y HBO Max
Real Madrid vs Inter de Milán: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?
El martes 8 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Real Madrid vs Inter de Milán.
Real Madrid vs Inter de Milán: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?
El partido Real Madrid vs Inter de Milán iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de TNT Sports y HBO Max.
- Partido: Real Madrid vs Inter de Milán
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: TNT Sports y HBO Max
¿Cómo llegan Real Madrid e Inter de Milán a la Jornada 1 de la Champions League?
Real Madrid va segundo lugar en LaLiga con 9 puntos.
Inter de Milán, por su parte, marcha también en segundo lugar de la Serie A, pero con 6 puntos conseguidos.
Ambps equipos intentarán llevarse la victoria en su primer partido de la Champions League 2026-2027.