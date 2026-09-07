Real Madrid vs Inter de Milán se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Martes 8 de septiembre a las 13 horas por TNT Sports y HBO Max.

Partido: Real Madrid vs Inter de Milán

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: TNT Sports y HBO Max

Real Madrid vs Inter de Milán: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El martes 8 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Real Madrid vs Inter de Milán.

Real Madrid vs Inter de Milán: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El partido Real Madrid vs Inter de Milán iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de TNT Sports y HBO Max.

Partido: Real Madrid vs Inter de Milán

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: TNT Sports y HBO Max

¿Cómo llegan Real Madrid e Inter de Milán a la Jornada 1 de la Champions League?

Real Madrid va segundo lugar en LaLiga con 9 puntos.

Inter de Milán, por su parte, marcha también en segundo lugar de la Serie A, pero con 6 puntos conseguidos.

Ambps equipos intentarán llevarse la victoria en su primer partido de la Champions League 2026-2027.