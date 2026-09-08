Real Madrid vs Inter de Milán disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-0 en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Inter de Milán: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Real Madrid vs Inter de Milán es victoria merengue por 2-0 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Real Madrid 2-0 Inter de Milán.

Real Madrid vs Inter de Milán: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Inter de Milán, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Real Madrid

  • Portero: Thibaut Courtois
  • Defensas: Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger y Marc Cucurella
  • Mediocampistas: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham
  • Delanteros: Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Jr

Inter de Milán

  • Portero: Josep Martínez
  • Defensas: Benjamin Pavard, John Stones y Alessandro Bastoni
  • Mediocampistas: Djed Spence, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zieliński y Federico Dimarco
  • Delanteros: Marcus Thuram y Lautaro Martínez

Hora y canal del partido Real Madrid vs Inter de Milán en La Liga

Real Madrid vs Inter de Milán juegan en la Jornada 1 de la Champions League: martes 8 de septiembre, 13 horas, transmisión por TNT Sports y HBO Max.

  • Partido: Real Madrid vs Inter de Milán
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Santiago Bernabéu
  • Transmisión: TNT Sports y HBO Max