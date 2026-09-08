Real Madrid vs Inter de Milán disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-0 en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid vs Inter de Milán: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido Real Madrid vs Inter de Milán es victoria merengue por 2-0 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: Real Madrid 2-0 Inter de Milán.
Real Madrid vs Inter de Milán: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Inter de Milán, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
Real Madrid
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger y Marc Cucurella
- Mediocampistas: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham
- Delanteros: Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Jr
Inter de Milán
- Portero: Josep Martínez
- Defensas: Benjamin Pavard, John Stones y Alessandro Bastoni
- Mediocampistas: Djed Spence, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zieliński y Federico Dimarco
- Delanteros: Marcus Thuram y Lautaro Martínez
Hora y canal del partido Real Madrid vs Inter de Milán en La Liga
Real Madrid vs Inter de Milán juegan en la Jornada 1 de la Champions League: martes 8 de septiembre, 13 horas, transmisión por TNT Sports y HBO Max.
- Partido: Real Madrid vs Inter de Milán
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: TNT Sports y HBO Max