AEK vs LASK se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Martes 8 de septiembre a las 10:45 horas por FOX One.

El partido AEK vs LASK será uno de los dos partidos que abrirán la actividad de la Jornada 1 de la Champions League 2026.

Partido: AEK vs LASK

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: OPAP Arena

Transmisión: FOX One

AEK vs LASK: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El martes 8 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: AEK vs LASK.

AEK vs LASK: A qué hora ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League

El partido AEK vs LASK iniciará a las 10:45 horas, tiempo del centro de México.

AEK vs LASK: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

AEK vs LASK podrá verse a través de la señal de FOX One.