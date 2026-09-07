AEK vs LASK se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Martes 8 de septiembre a las 10:45 horas por FOX One.
El partido AEK vs LASK será uno de los dos partidos que abrirán la actividad de la Jornada 1 de la Champions League 2026.
- Partido: AEK vs LASK
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: OPAP Arena
- Transmisión: FOX One
AEK vs LASK: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?
El martes 8 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: AEK vs LASK.
AEK vs LASK: A qué hora ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League
El partido AEK vs LASK iniciará a las 10:45 horas, tiempo del centro de México.
AEK vs LASK: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?
AEK vs LASK podrá verse a través de la señal de FOX One.
- Partido: AEK vs LASK
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: OPAP Arena
- Transmisión: FOX One