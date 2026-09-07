Club Brujas vs Aston Villa se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Martes 8 de septiembre a las 10:45 horas por TNT Sports.

Partido: Club Brujas vs Aston Villa

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jan Breydel

Transmisión: TNT Sports

Club Brujas vs Aston Villa: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El martes 8 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Club Brujas vs Aston Villa.

Club Brujas vs Aston Villa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El partido Club Brujas vs Aston Villa iniciará a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de TNT Sports.

Partido: Club Brujas vs Aston Villa

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jan Breydel

Transmisión: TNT Sports

¿Cómo llegan Club Brujas y Aston Villa a la Jornada 1 de la Champions League?

Club Brujas va en el cuarto lugar en la Belgian Pro League con 9 puntos.

Aston Villa, por su parte, marcha en el lugar 19 de la Premier League, con 0 puntos conseguidos.

Ambos equipos intentarán llevarse la victoria en su primer partido de la Champions League 2026-2027.