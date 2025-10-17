Apple TV dará un paso histórico en el automovilismo al convertirse en la nueva plataforma oficial de transmisión de la Fórmula 1 a partir de 2026.

La plataforma de streaming, Apple TV, ha cerrado un acuerdo histórico que la posiciona como el nuevo hogar de la Fórmula 1, pero ojo, esto no es a nivel global.

En medio del Gran Premio de Estados Unidos 2025, ambas empresas hicieron el anuncio en redes sociales, lo que ofrecerá a miles de fans la emoción de la máxima categoría del automovilismo.

Anuncian que Apple TV transmitirá todas las carreras de la Fórmula 1 a partir de 2026

A través de sus redes sociales, Apple TV y Fórmula 1 se unirán para que miles de fans en Estados Unidos puedan seguir toda la acción de la categoría a partir de la temporada 2026.

“La Fórmula 1 anuncia una emocionante e innovadora asociación de cinco años con Apple para convertirse en el socio de transmisión exclusivo del deporte en EE. UU. a partir de 2026”, se lee en el comunicado oficial.

El acuerdo busca combinar la innovación tecnológica de Apple con la experiencia deportiva de la F1, marcando un nuevo capítulo en la cobertura global del campeonato.

La colaboración llega después del éxito de F1: La Película, producción original de Apple que recaudó casi 630 millones de dólares y fue catalogada como “la película deportiva más exitosa de la historia”.

De acuerdo con el anuncio, Apple TV transmitirá todas las sesiones, desde los entrenamientos hasta las carreras sprint y los Grandes Premios, con parte del contenido disponible de forma gratuita en su app.

Formula 1 has a new home in the US. Watch every Grand Prix of the 2026 season live on Apple TV. Don’t miss it. pic.twitter.com/tgXI8NkGWe — Apple TV (@AppleTV) October 17, 2025

¿Dónde ver la Fórmula 1 en México?

Los fans mexicanos de la Fórmula 1 podrán seguir disfrutando de la máxima categoría del automovilismo a través de Televisa y Sky Sports.

Sky Sports México será el canal encargado de llevar cada sesión a los hogares, desde las prácticas libres hasta las carreras dominicales, con cobertura completa y análisis en vivo de la Fórmula 1.

Por otro lado, los aficionados que prefieran una experiencia más personalizada podrán optar por F1TV, el servicio oficial de la Fórmula 1 que ofrece cámaras a bordo, repeticiones y datos en tiempo real.