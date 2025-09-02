El cierre del mercado de pases a nivel internacional trajo malas noticias para Memo Ochoa, quien parecía tener un acuerdo con Burgos de la Segunda División en España, pero al final, este no se concretó debido a que, según diferentes reportes, cambiaron las condiciones del trato y el portero no las aceptó, por lo que tendría que esperar hasta diciembre para tener actividad antes del Mundial 2026.

Cabe mencionar que este movimiento de último momento con Burgos le complica el panorama a Memo Ochoa de cara al Mundial 2026, esto debido a que el mercado internacional de transferencias cerró este lunes 1 de septiembre y eso implicaría que el cancerbero tenga que esperar hasta el mes de diciembre para tomar equipo fuera de México.

Al no tener actividad, Memo Ochoa se rezagaría en la lucha por un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026, al cual anhela llegar para convertirse en el primer futbolista mexicano en llegar a seis Copas del Mundo en la historia de la competencia, lo cual en estos momentos parece complicarse.

La opción que le queda a Memo Ochoa para soñar con el Mundial 2026

Cabe mencionar que, en semanas anteriores, Memo Ochoa fue puesto en la órbita de Pumas, pero en realidad no hubo posibilidades de que llegara al Club Universidad; también fue relacionado con Mazatlán, pero tampoco fue una alternativa real. Dicho esto, hoy en día la Liga MX es una opción que le queda al arquero para soñar con el Mundial 2026.

Y es que el último día que los equipos en México tienen para registrar jugadores es el próximo 12 de septiembre, por lo que le quedan poco menos de dos semanas a Memo Ochoa para firmar con un equipo que le permita mantenerse activo a nueve meses del Mundial 2026 y ahora más que nunca, el tiempo le apremia.

Por ahora, no hay indicios de acercamientos de Memo Ochoa con algún equipo del futbol mexicano, así que por ahora su futuro es una total incertidumbre y esperar hasta diciembre para volver a jugar no parecería el escenario ideal con la Copa del Mundo en juego para el surgido de las divisiones inferiores de América.

Las razones por las que Memo Ochoa no fichó por el Burgos ❌



Lo cuenta @MauricioYmay 🗣️ pic.twitter.com/0dsXU9asbo — Futbol Picante (@futpicante) September 1, 2025

El as bajo la manga de Memo Ochoa para llegar al Mundial 2026

Cabe resaltar un punto que, en medio de este conflicto, podría jugar a favor de Memo Ochoa. Y es que, al ser agente libre, tiene posibilidades de ser contratado por algún equipo a pesar del cierre de la ventana de pases toda vez que el reglamento estipula que los futbolistas con esta condición podrán ser fichados siempre que no estén vinculados con ningún club al finalizar el periodo de transferencias. Esto podría ayudarle a fichar con algún club y seguir con el sueño del Mundial 2026.

De momento, Memo Ochoa espera un nuevo voto de confianza que le permita jugar esta temporada y así, tener ritmo de cara al Mundial 2026; sin embargo, las ligas avanzan en todo el mundo y las opciones parecen pocas, así que cada día que pasa contará para el meta mexicano.