Robert Lewandowski parece decidido a terminar su ciclo con FC Barcelona y a sabiendas de eso, la institución catalana ha empezado a trabajar en la posibilidad de un bombazo que sacuda a Europa, un fichaje que pueda solventar la baja de un delantero del peso que tiene el polaco, con lo que se mantendrían como uno de los clubes con mejor plantel de todo el viejo continente y para ello, han vuelto a voltear hacia Bayern Munich.

Es importante mencionar que el contrato de Robert Lewandowski con FC Barcelona se termina en verano del 2026, por lo que esta operación en la que los culés ya trabajarían se daría hasta mediados del año entrante, aunque es importante mencionar que la misión para ellos no será sencilla dado el elevado costo del bombazo que quieren fichar, esto en el entendido de que Bayern Munich solamente lo dejaría salir mediante la cláusula de rescisión.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que FC Barcelona negocia por un delantero de Bayern Munich, por lo que esta historia se repetiría dado que, en su momento, al mismo Lewandoski lo ficharon desde el conjunto bávaro y a pesar de su edad, su rendimiento ha resultado positivo para su causa.

FC Barcelona quiere a Harry Kane

Según la información publicada por el Diario Sport, el delantero que FC Barcelona quiere para suplir la baja de Robert Lewandowski es el inglés Harry Kane, a quien tratarían de sumar una vez terminada la Copa del Mundo del año entrante.

Es importante mencionar que el contrato de Harry Kane con Bayern Munich se termina hasta el año 2027, lo que obligaría a FC Barcelona a tratar de negociar con su contraparte alemana o, en definitiva, pagar la cláusula de rescisión del delantero británico que finalmente supo lo que es ganar un campeonato en su carrera precisamente con su actual equipo.

De momento no se han reportado negociaciones formales o alguna oferta de FC Barcelona en la mesa de Harry Kane, aunque se espera que una vez empezado el 2026, los contactos inicien entre las partes involucradas.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Bayern Munich striker Harry Kane is seriously considering leaving the club next summer for a sensational move to Barcelona.



The England captain’s release clause, set to become active in 2026, is expected to be around €65M.



Kane is weighing up the prospect… pic.twitter.com/jMH8OAVGvs — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 2, 2025

¿Cuánto debe pagar FC Barcelona por Harry Kane?

En caso de que las negociaciones entre FC Barcelona y Bayern Munich por Harry Kane no prosperen, los catalanes deberán apelar a la cláusula de rescisión del inglés, la cual asciende a una suma de 65 millones de euros.

Es importante resaltar que, en el contrato de Harry Kane con Bayern Munich habría una cláusula que le permitiría abandonar la institución teutona a un costo más bajo, lo que podría ser favorable para las pretensiones de FC Barcelona.

Es importante mencionar que, aunque FC Barcelona pagara la cláusula de rescisión de Harry Kane, el negocio no sería bueno para Bayern Munich debido a que, en su momento, ellos pagaron 100 millones de euros a Tottenham por sus servicios.