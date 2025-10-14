El FC Barcelona sigue con problemas de cara a los próximos partidos de LaLiga y la UEFA Champions League y es que ahora se dio a conocer que Robert Lewandowski se une a la lista de lesionados del equipo blaugrana.

Robert Lewandowski se lesionó con la Selección de Polonia durante la Fecha FIFA, por lo que el jugador del FC Barcelona no estará para los próximos compromisos del equipo culé.

Fue a través de sus redes sociales que el equipo de Lewandowski informó de la lesión de su jugador tras realizarle estudios.

“Robert Lewandowski ha sufrido una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Su tiempo de recuperación dependerá de cómo evolucione la lesión”, indicó el FC Barcelona.

¿Se pierde el Clásico? Robert Lewandowski se suma a la preocupante lista de lesionados del FC Barcelona

El FC Barcelona afirmó que el tiempo de recuperación de Robert Lewandowski dependerá de la evolución de la lesión, sin embargo, reportes señalan que será de 4 a 6 semanas el tiempo que tendrá que esperar para volver a jugar.

❗𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗡𝗘𝗪𝗦

Robert Lewandowski has suffered a muscle tear in the biceps femoris of his left thigh.



His recovery time will depend on how the injury evolves. pic.twitter.com/oMA9stH1s6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2025

El FC Barcelona vive un desastre dentro de su plantilla con varios casos de jugadores lesionados, pues al menos hay cuatro futbolistas que han tenido algún problema físico esta temporada, por lo que varios de ellos se perderían el Clásico ante el Real Madrid.

Los jugadores que se podría perder el Clásico de España ante los merengues serían Robert Lewandowski, Dani Olmo, Rapinha, Ferran Torres, Joan García y Gavi.

¿Lamine Yamal también se perderá el Clásico ante el Real Madrid?

Lamine Yamal había sufrido una lesión en el pubis, por lo que fue descartado para varios partidos del FC Barcelona y se espera que regrese para el juego contra el Real Madrid.

Sin embargo, Lamine Yamal ya volvió a los entrenamientos, por lo que se espera que esté al 100% para el partido contra el conjunto blanco.