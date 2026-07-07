La goliza que Bélgica dio a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026, llevó a que Romelu Lukaku celebrara su gol con el baile de Donald Trump como acción de burla.

La decisión de Romelu Lukaku de Bélgica de hacer el baile de Donald Trump como festejó a su gol a Estados Unidos, ha llamado la atención porque decidió hacerlo aún en tierra estadounidense y en un polémico contexto con la FIFA.

Bélgica celebra goliza ante Estados Unidos con baile de Donald Trump

Ayer 6 de julio de 2026, Bélgica se enfrentó a Estados Unidos en un partido de octavos de final que terminó por sacar al equipo estadounidense del Mundial 2026, pese al intento de Donald Trump de tener la Copa en su país.

Mucho ha llamado la atención la decisión de la FIFA de revocar la decisión del árbitro Raphael Claus, de expulsar a Folarin Balogun de Estados Unidos. Especialmente después de que Trump confirmó que le pidió a la Federación la revisión de la tarjeta roja.

Sin embargo, pese a que Estados Unidos se enfrentó a Bélgica con Balogun en la cancha, los belgas los eliminaron 4-1 en el Seattle Stadium en Seattle, Washington, y además Romelu Lukaku decidió ironizar con el baile de Donald Trump.

Las transmisiones captaron el momento en que el futbolista belga anotó el cuarto gol en el minuto 90+2 del partido, lo que lo llevó a festejar con un particular baile que el resto del equipo decidió acompañar.

La selección de #Belgica se burla de Trump y en su casa. pic.twitter.com/sQEwyKqM3L — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) July 7, 2026

Según usuarios de redes sociales, este festejo de Romelu Lukaku fue la imitación del famoso baile de Donald Trump, siendo que esta decisión se tomó como ironía a su victoria sobre Estados Unidos, en su sede y aún cuando el presidente se habría sobrepuesto a la FIFA.

Ils ont réitéré dans le vestiaire 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/4oPXdhRSfT — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) July 7, 2026

A ello se le suma que la decisión del jugador de Bélgica también tendría un contexto de exposición ante la política antiinmigración de Trump, debido a que él es hijo de padres migrantes congoleños.

Por otra parte se mostró que Bélgica también celebró la victoria ante Estados Unidos en los vestidores volviendo a hacer el baile de Donald Trump.