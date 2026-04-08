Nashville vs América se enfrentaron en el duelo de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, partido que se jugó en el estadio Geodis Park de Nashville, Estados Unidos.

Las Águilas empataron sin goles en su visita a Nashville y con este resultado, al serie se definirá en la cancha del Estadio Banorte el próximo martes 14 de abril cuando se enfrenten en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026.

Marcador: Nashville 0-0 América

¿Cómo quedó Nashville vs América en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026?

El Nashville vs América, partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, terminó con un empate 0-0 en la cancha del Geodis Park.

Aunque el marcador parece favorecer al cuadro azulcrema hay que recordar que en este torneo el gol de visitante influye, por lo que en caso de que sorprendan a las Águilas con una anotación podría complicarse sus clasificación.

Nashville y América: ¿Cuándo juegan el partido de vuelta de los cuartos de final de Concachampions 2026?

El partido de vuelta entre Nashville y América, en los cuartos de final de la Concachampions 2026, se llevará a cabo el próximo martes 14 de abril en el Estadio Banorte.

Partido: América vs Nashville

Fase: Partido vuelta cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegará Nashville y América tras la ida de los cuartos de final de Concachampions 2026?

Nashville y América tendrán actividad en sus respectivas ligas. MLS y Liga MX, antes de verse de nuevo en el duelo de vuelta de los cuartos de final de Concachampions 2026.

Nashville visitará al Charlotte FC el sábado 11 de abril, mientras que el Club América recibirá a Cruz Azul ese mismo día, en lo que será su regreso al Estadio Banorte.