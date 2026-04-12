América vs Nashville juegan el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el martes 14 de abril de 2026 y el pronóstico apunta a triunfo mexicano 2-1 para avanzar a semifinales.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, América vs Nashville.
América vs Nashville: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026 es América 2-1 Nashville.
- Pronóstico: América 2-1 Nashville (Global 2-1)
América vs Nashville: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, América vs Nashville en la Concachampions 2026.
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Israel Reyes y Kevin Álvarez
- Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez
- Delanteros: Raphael Veiga y Patricio Salas
Nashville
- Portero: Brian Schwake
- Defensas: Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, A. Najar y D. Lovitz
- Mediocampistas: Matthew Corcoran, Alex Muyl, Edvard Tagseth y Sam Surridge
- Delanteros: C. Espinoza y H. Mukhtar
América vs Nashville: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026
América vs Nashville se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026.
El partido es el martes 14 de abril de 2026 y será transmitido por Fox One a las 21:30 horas.
- Partido: América vs Nashville
- Fase: Vuelta de cuartos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 14 de abril de 2026
- Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Fox One
¿Qué necesita el América para avanzar a las semifinales de la Concachampions?
América necesita ganar el partido de vuelta a Nashville por cualquier marcador para avanzar a las semifinales de la Concachampions.
- Cualquier derrota deja fuera al América, además de que un empate con goles, sea 1-1, 2-2, 3-3 o mayor, le da el pase al Nashville por el gol anotado como visitante.
- En caso de un empate sin goles en 90 minutos, habrá tiempos extras en el partido.