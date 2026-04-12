América vs Nashville juegan el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el martes 14 de abril de 2026 y el pronóstico apunta a triunfo mexicano 2-1 para avanzar a semifinales.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, América vs Nashville.

América vs Nashville: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026 es América 2-1 Nashville.

Pronóstico: América 2-1 Nashville (Global 2-1)

América vs Nashville: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, América vs Nashville en la Concachampions 2026.

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Israel Reyes y Kevin Álvarez

Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez

Delanteros: Raphael Veiga y Patricio Salas

Nashville

Portero: Brian Schwake

Defensas: Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, A. Najar y D. Lovitz

Mediocampistas: Matthew Corcoran, Alex Muyl, Edvard Tagseth y Sam Surridge

Delanteros: C. Espinoza y H. Mukhtar

(MEXSPORT / Adrian Macias)

América vs Nashville: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026

América vs Nashville se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026.

El partido es el martes 14 de abril de 2026 y será transmitido por Fox One a las 21:30 horas.

Partido: América vs Nashville

Fase: Vuelta de cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Fox One

¿Qué necesita el América para avanzar a las semifinales de la Concachampions?

América necesita ganar el partido de vuelta a Nashville por cualquier marcador para avanzar a las semifinales de la Concachampions.