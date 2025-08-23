Aunque hoy en día las finanzas del FC Barcelona son más estables que hace un par de temporadas, el equipo aún no sale por completo de la crisis económica que comenzó por las gestiones de los presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

Como consecuencia de esos problemas financieros, la temporada pasada el FC Barcelona todavía tuvo problemas para inscribir a dos de sus fichajes: Dani Olmo y Pau Víctor debido al fair play financiero por el que está regido LaLiga.

A pesar de los éxitos en el plano deportivo, el Barça aún no logra estar en la regla 1:1, por lo que está teniendo problemas para inscribir a uno de sus fichajes del mercado veraniego para la temporada 2025/2026.

LaLiga no ha permitido que el FC Barcelona inscriba a Roony Bardghji con el filial

Roony Bardhji, futbolista sueco de solamente 19 años de edad, fue uno de los fichajes del FC Barcelona de cara a esta temporada ya que el equipo le pagó 2.5 millones de euros por su carta.

Aunque en principio se decía que el FC Barcelona adquirió al juvenil sueco como un proyecto a futuro, Roony Bardghji deslumbró a Hans Flick en la pretemporada, por lo que se ha ganado un lugar en el primer equipo como suplente de Lamine Yamal.

El plan del conjunto blaugrana era inscribir a Roony en el Barça Athletic (filial del equipo) y utilizarlo con el primer equipo, tal y como lo han hecho con otras joyas de su cantera como Gavi o Alejandro Balde.

Recuerden su nombre: Roony Bardghji ❗️ pic.twitter.com/OQqnasMqtM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 27, 2025

Sin embargo, LaLiga no permitió eso debido a que consideran que la institución culé lo fichó para que formara parte del primer equipo, por lo que el club deberá de cerrar la salida de algunos jugadores para inscribirle.

¿Puede el FC Barcelona ceder a Roony Bardghji a otro equipo?

Aunque el FC Barcelona espera que con las salidas de Oriol Romeu y Héctor Fort en los próximos días se pueda concretar la inscripción de Roony Bardghji, Szczesny y Gerard Martín, existe la posibilidad de que el escenario se complique para el club.

Hansi Flick y Dani Olmo en el FC Barcelona vs Borussia Dortmund. (Martin Meissner / AP)

En caso de que esto suceda, el FC Barcelona tampoco podría ceder a Roony Bardghji a otro equipo, ya que la Real Federación Española de Futbol (RFEF) no permite a sus clubes prestar a un jugador que no tengan antes inscrito.