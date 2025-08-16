Increíble, pero cierto. En su debut en LaLiga de España, FC Barcelona no podrá utilizar ninguna de sus nuevas camisetas para visitar a Mallorca y deberá recurrir a uniformes viejos para poder presentarse en la cancha de Son Moix, lo cual podría sonar ridículo, pero tiene una insólita razón.

FC Barcelona tiene todas sus equipaciones de cara a este nuevo año futbolístico, pero ninguna de ellas sirve para enfrentar como visitantes a Mallorca por una razón: todas coinciden con el jersey de los locales, así que ahora tendrán que ponerse uniformes viejos para disputar este compromiso.

Los culés tendrán que ponerse la camiseta verde fosforescente que utilizaron en muchos de sus partidos de la campaña pasada debido a que la blaugrana actual tiene colores parecidos al cuadro bermellón, la de visitante es dorada y aunque podría servir, tiene muchos tonos en negro que coinciden con parte del uniforme de Mallorca y finalmente, su camiseta alternativa naranja tampoco es opción por su tono.

¿Cuándo juega Mallorca vs FC Barcelona por LaLiga?

El partido entre Mallorca y FC Barcelona por la primera jornada de LaLiga en España se llevará a cabo este sábado 16 de agosto en punto de las 11:30 hrs (tiempo del centro de México) en la cancha del Son Moix, escenario en el que los dirigidos por Hansi Flick tratarán de iniciar con el pie derecho la campaña.

Vale recordar que, ante Mallorca, el FC Barcelona iniciará la defensa de su corona toda vez que son los actuales campeones del futbol español, así que, si quieren retener ese cetro, la suma de puntos será de vital importancia desde el comienzo de LaLiga.

FC Barcelona jugará con su cuadro de lujo este compromiso y la principal novedad será el recién llegado Joan García en la portería con la suplencia de Iñaki Peña, esto debido a que Szczesny no se encuentra inscrito. Por su parte, Marcus Rashford iniciará desde la banca.

FC Barcelona iniciará LaLiga como visitante

Cabe recordar que este partido será el primero de los tres que el FC Barcelona jugará como visitante en el inicio de LaLiga toda vez que el Nou Camp está por concluir sus trabajos de remodelación en lo que respecta a la primera fase que tienen contemplada para su reapertura.

Mallorca, Levante y Rayo Vallecano serán lo tres equipos contra los que FC Barcelona juegue de forma consecutiva como visitante en este inicio de LaLiga en España, esto el 23 y 31 de agosto respectivamente. Después de eso, podrán hacer nuevamente uso de su cancha.

El regreso de FC Barcelona al Camp Nou para el 14 de septiembre en contra de Valencia con una reapertura parcial de sus tribunas toda vez que su totalidad abrirá en etapas y con base en autorización de las autoridades catalanas.