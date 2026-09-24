El FC Barcelona mantiene el interés en reforzar su plantilla, pero cualquier operación de alto perfil en el mercado invernal dependerá de su situación financiera y del margen disponible en su masa salarial.

La posibilidad de fichar a Julián Álvarez sigue condicionada a que el club concrete salidas que le permitan cumplir con las normas de Fair Play financiero.

Directivos azulgranas reconocieron que, aunque el panorama económico podría mejorar de cara a enero, la llegada del delantero argentino requeriría previamente ajustes importantes dentro de la plantilla.

Barcelona podría fichar jugadores en enero

En entrevista con la Cadena SER, Ferran Olivé explicó que el Barcelona podría llegar a enero con un escenario favorable en términos de Fair Play financiero, aunque eso no significa que tenga margen suficiente para incorporar a un futbolista con el salario del delantero argentino.

“En enero podríamos fichar porque tendremos el Fair Play positivo, pero deberíamos vender”, señaló Ferran Olivé, quien es considerado uno de los hombres de confianza del presidente Joan Laporta y una figura importante en la recuperación económica de la institución.

Barcelona confirma que necesita vender antes de fichar a Julián Álvarez. (Eduardo Díaz)

Ferran Olivé también explicó el funcionamiento de la regla 1:1, bajo la cual el club debe generar espacio salarial mediante salidas para poder registrar nuevos jugadores.

“La regla 1:1 quiere decir esto. Para que alguien entre, otro tiene que salir. Ahora tenemos un pequeño excedente de 3 o 4 millones que nos permitiría hacer algo, un fichaje muy pequeño”. Ferran Olivé, vicepresidente económico del Barcelona.

Julián Álvarez se aleja cada vez mas del Barcelona

En ese escenario, el salario de Julián Álvarez no tendría cabida actualmente en las cuentas del Barcelona, por lo que una eventual operación requeriría primero movimientos dentro de la plantilla.

Las declaraciones llegan pocos días después de que el club presentara sus resultados económicos correspondientes al curso 2025/26 durante la Asamblea de Compromisarios.