Santos FC enfrenta un nuevo problema económico y legal luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó su apelación y confirmó la condena impuesta previamente por la FIFA, relacionada con la rescisión de contrato del entrenador portugués Pedro Caixinha y su cuerpo técnico.

De acuerdo con información compartida por el periodista Marcelo Bee Sellares, el conjunto brasileño deberá pagar una indemnización cercana a los 2.8 millones de dólares, más de 48 millones de pesos mexicanos.

Además, el desembolso deberá realizarse en una sola exhibición, por lo que la institución tendrá que responder económicamente tras agotar las instancias de apelación deportiva.

Santos debía pagar a Pedro Caixinha por rescisión de contrato

El conflicto se remonta a una resolución de la FIFA emitida hace aproximadamente un año, cuando el organismo determinó que Santos debía pagar alrededor de dos millones de euros a Pedro Caixinha y miembros de su cuerpo técnico, como compensación por la terminación anticipada de sus contratos.

La directiva de Santos decidió recurrir al TAS con la intención de revertir el fallo. Sin embargo, la resolución confirmó la condena y dejó al equipo sin más recursos dentro de la vía deportiva para evitar la obligación de pago.

Pedro Caixinha, entrenador. (Victor Posadas / MEXSPORT)

Ahora, Santos deberá cumplir con la indemnización para evitar consecuencias adicionales, pues en caso de incumplimiento, podría enfrentar un nuevo transfer ban, una sanción que le impediría registrar nuevos futbolistas.

Pedro Caixinha no tuvo un largo proceso al frente de Santos

Pedro Caixinha fue anunciado como entrenador del Santos a finales de diciembre de 2024, con la misión de dirigir al equipo durante la temporada 2025, tras su regreso a la Serie A brasileña.

No obstante, su etapa terminó el 14 de abril de ese año, cuando la institución anunció oficialmente su salida.