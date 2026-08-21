El Barcelona ya habría definido su nuevo objetivo para reforzar la delantera después de desistir en su intento por fichar a Julián Álvarez.

El conjunto catalán ahora tendría la mira puesta en Lautaro Martínez, delantero argentino del Inter de Milán, a quien considera una de las principales opciones para fortalecer su ataque.

De acuerdo con información de José Álvarez, periodista de El Chiringuito, el Barcelona estaría preparando una oferta por el atacante argentino que no alcanzaría los 100 millones de euros.

Barcelona buscará convencer al Inter de Milán para fichar a Lautaro Martínez

La intención de la directiva del Barcelona sería avanzar en las negociaciones lo antes posible para intentar convencer al Inter de Milán.

Uno de los factores que podría facilitar la operación es que, según otros reportes, Lautaro Martínez ya habría aceptado los términos de su posible contrato con el Barcelona.

El delantero argentino estaría dispuesto a dar el siguiente paso en su carrera y vestir la camiseta del conjunto culé.

Barcelona va por Lautaro Martínez tras no concretar el fichaje de Julián Álvarez. (Antonio Calanni / AP)

Lautaro Martínez todavía tiene contrato con el Inter de Milán

Sin embargo, el acuerdo por Lautaro Martínez todavía está lejos de concretarse, pues el principal obstáculo se encuentra en las negociaciones entre ambos clubes, ya que el Inter de Milán deberá decidir si está dispuesto a desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes.

Lautaro Martínez tiene contrato con el conjunto nerazzurro hasta 2029, situación que coloca al Inter de Milán en una posición favorable para negociar y exigir una cantidad elevada por su traspaso.