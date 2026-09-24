Tyson Fury vs Anthony Joshua harán realidad una pelea soñada en el boxeo mundial, cuando se midan a través de Netflix el 11 de diciembre de 2026 en Cardiff, informó el promotor Turki Alalshikh.

“Durante 15 años nadie ha podido concretar esta pelea. Ahora puedo confirmar que Fury vs Joshua llegará al Reino Unido, como les prometí a los aficionados británicos del boxeo. Se acabó el tiempo de hablar...” Turki Alalshikh, promotor de boxeo

¿Dónde pelearán Tyson Fury vs Anthony Joshua?

La esperada pelea Tyson Fury vs Anthony Joshua se realizará en el Principality Stadium de Cardiff, un choque entre los boxeadores británicos que se ha buscado durante más de una década.

“La espera terminó. Tyson Fury y Anthony Joshua por fin chocan” Matchroom Boxing

Netflix transmitirá la pelea Tyson Fury y Anthony

Tyson Fury protagoniza su campaña de regreso al boxeo

Tyson Fury volvió del retiro del boxeo en este 2026, y suma victorias ante Arslanbek Makhmudov y Mariusz Wach.

Las únicas peleas de Anthony Joshua desde que perdió su combate por el título mundial de la FIB con Daniel Dubois en 2024, fueron contra el youtuber Jake Paul y Kristian Prenga.

Netflix transmitirá en vivo la pelea Tyson Fury vs Anthony Joshua

Es una realidad que, Tyson Fury y Anthony Joshua han dejado atrás su mejor momento como boxeadores, pero es una pelea que atraerá la atención mundial y se transmitirá en vivo por Netflix en las primeras horas de la madrugada de 12 de diciembre.

Al respecto, el líder del Consejo de Cardiff, Chris Weaver, comentó que restan algunos arreglos por finalizar con los organizadores, incluidos los cambios que se requieran en la licencia del recinto del Principality Stadium.