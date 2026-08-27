El Atlético de Madrid cerró la puerta en definitiva a una posible venta de Julián Álvarez al FC Barcelona. El atacante argentino no será vendido al equipo culé y los colchoneros confían que se concentre en jugar.

El Atlético de Madrid difundió un comunicado el jueves 27 de agosto en el que señaló que su junta directiva apoyó de de manera unánime la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al FC Barcelona.

“El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes” Atlético de Madrid

Julián Álvarez sigue siendo buscado por el FC Barcelona (Tomada de video)

Atlético de Madrid dice que el FC Barcelona no ha actuado de manera correcta

En el comunicado del Atlético de Madrid, el club rojiblanco aseguró que el FC Barcelona no ha cumplido con los requisitos de ética y respeto entre clubes, y por consecuencia ni ha existido ni va a existir negociación por un traspaso de Julián Álvarez.

“El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores” Atlético de Madrid

Julián Álvarez fue abucheado en su debut con el Atlético de Madrid

Julián Álvarez quedó fuera de la convocatoria del Atlético de Madrid para el debut en LaLiga y fue abucheado por los aficionados colchoneros en su segundo partido cuando ingresó como suplente.

El delantero Julián Álvarez no entrenó con el Atlético de Madrid el miércoles, el mismo día en que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó que su club mantenía su oferta para fichar al Álvarez, de 26 años.