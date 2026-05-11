Joan Laporta i Estruch es un abogado, empresario y dirigente deportivo catalán, reconocido principalmente por ser el actual presidente del FC Barcelona, cargo que ocupa desde 2021 en su segundo mandato al frente del club.

Durante su gestión ha encabezado la reestructuración financiera e institucional del equipo blaugrana, además de impulsar proyectos deportivos enfocados en la cantera y el regreso del club a la élite del futbol europeo.

¿Quién es Joan Laporta?

Joan Laporta es un abogado y dirigente deportivo español conocido mundialmente por sus etapas como presidente del FC Barcelona.

Su primer mandato, entre 2003 y 2010, es recordado como una de las épocas más exitosas en la historia del club, periodo en el que el Barcelona conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales.

Bajo su presidencia, el equipo ganó títulos como la Champions League, La Liga y distintas Supercopas, además de consolidar una de las etapas más dominantes del futbol europeo.

En 2021 regresó a la presidencia del club con el objetivo de estabilizar las finanzas del Barcelona y reconstruir el proyecto deportivo.

Además del futbol, también ha desarrollado actividades en el ámbito empresarial y político en Cataluña.

Joan Laporta es el actual presidente del FC Barcelona. (@jlaportaoficial/Instagram)

¿Qué edad tiene Joan Laporta?

Joan Laporta nació el 29 de junio de 1962 en Barcelona, España; actualmente tiene 63 años de edad.

¿Joan Laporta tiene pareja?

Sí. Joan Laporta está casado con Constanza Echevarría, hija del empresario Juan Echevarría, quien fue presidente de Nissan Ibérica.

¿Qué signo zodiacal es Joan Laporta?

Joan Laporta nació el 29 de junio, por lo que su signo zodiacal es Cáncer.

Las personas nacidas bajo este signo suelen ser asociadas con características como sensibilidad, liderazgo protector, lealtad y fuerte vínculo con su entorno cercano.

¿Joan Laporta tiene hijos?

Sí. Joan Laporta es padre de tres hijos.

¿Qué estudió Joan Laporta?

Joan Laporta estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Barcelona (UB).

Además, cuenta con formación especializada en derecho mercantil y tributario:

Máster en Derecho de Sociedades

Especialización en materia tributaria

Diplomado en Derecho de Sociedades Mercantiles

¿En qué ha trabajado Joan Laporta?

Joan Laporta ha desarrollado una trayectoria en áreas relacionadas con el derecho, la política y la gestión deportiva.

Entre los principales cargos y actividades de su carrera destacan: