¿Se acuerdan de Bryan Angulo? Pues el atacante ecuatoriano de 29 años de edad que tuvo un breve paso por Cruz Azul, fue agredido a balazos cuando se dirigía a entrenar con su actual equipo.

Luego de su paso por Xolos y Cruz Azul en México, Bryan Angulo fue vendido al Santos de Brasil. Posteriormente pasó por Emelec, The Strongest y Mushuc Runa, para finalmente recalar en la Liga Deportiva Universitaria Portoviejo.

Desde el mercado de fichajes de verano es que el atacante forma parte del equipo de la segunda división del futbol ecuatoriano, pero este jueves 16 de octubre fue víctima de un ataque a balazos a las afueras del estadio de su club.

Lo que se sabe del ataque a balazos del que fue víctima Bryan Angulo, exjugador de Cruz Azul

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, LDU Portoviejo dio a conocer que el exjugador de Cruz Azul fue víctima de un atentado a balazos, pero gracias a la atención médica pronta y al apoyo de sus compañeros, se encuentra estable.

Además, en el comunicado el equipo de la segunda división del balompié ecuatoriano reveló después del ataque armado contra Bryan Angulo que varios jugadores de su plantel han recibido amenazas contra su persona por el próximo partido del equipo.

“Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición…”, escribió el club en el comunicado que compartió en redes.

Divulgan video del atentado contra Bryan Angulo, exfutbolista de Cruz Azul

Luego de que Liga Deportiva Universitaria Portoviejo dio a conocer el ataque armado en contra de Bryan Angulo, en redes comenzaron a circular videos del momento en el que los sicarios detonaron su arma.

En dicho video se aprecia como uno de los sicarios espera sobre la calle a su cómplice pero caen de la motocicleta e intentan continuar su huida a pie mientras los cuerpos policiales los persiguen.

Así fue el momento del ataque armado al jugador de fútbol Bryan el Cuco Ángulo, jugador de la Liga de Portoviejo en Manabí.

Esto sucedió cuando se dirigía a entrenar, uno de los sicarios fue detenido. pic.twitter.com/SP0U0YrCMq — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 16, 2025

De acuerdo a información compartida por la Fiscalía de Ecuador, los dos presuntos atacantes fueron detenidos por las autoridades, mientras que el exjugador de Cruz Azul se encuentra estable de salud.