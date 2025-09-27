¿Corrupción en la Liga MX? Una leyenda de Cruz Azul ha vuelto a poner el debate sobre la mesa luego de que en una entrevista reveló que un exárbitro que hoy en día trabaja como analista amañó uno de sus partidos.

Un referente de Cruz Azul que formó parte del plantel que llegó a la final de la Copa Libertadores, sorprendió a todos al dar a conocer que supo que un árbitro icónico de la Liga MX estuvo involucrado en el amaño de partidos

Y es que, con la llegada de las apuestas al futbol, desafortunadamente también llegaron los juegos arreglados y todo parece indicar que este mal que aqueja al balompié mexicano está presente desde hace varios años.

Leyenda de Cruz Azul revela que uno de sus partidos fue amañado por un árbitro

En una entrevista con Wereverwero para su podcast Los Secretos Del Vestidor, Melvin Brown dio a conocer que uno de los tantos partidos que en su momento jugó con Cruz Azul, lo perdió porque el árbitro lo amañó.

En la charla, Melvin Brown revela que se sintió muy frustrado porque Jaguares le ganó un partido a prácticamente el mismo plantel de Cruz Azul que le fue a ganar a River Plate y a Boca Juniors en Argentina.

Sin embargo, después comenta que se enteró que dicho encuentro estuvo amañando: “Después te enteras que nos robaron y arreglaron el partido. Hay cheques para uno que está en una televisora, era árbitro y hay evidencia de un amaño del juego…”.

¿Quién es el árbitro que Melvin Brown asegura que amañó un partido contra Cruz Azul?

Aunque en la entrevista con Wereverwero no dijo el nombre del árbitro al que acusa de haber amañado el encuentro entre Jaguares y Cruz Azul, ya se sabe a que silbante se refirió Melvin Brown.

Felipe Ramos Rizo, histórico árbitro mexicano y que en los últimos años trabajó en ESPN como analista, sería el silbante al que se refirió el jugador de Cruz Azul sobre el partido que perdieron contra Jaguares.

Sin embargo, luego de 20 años trabajando para dicho medio, Felipe Ramos Rizo pasará a presidir la dirección de arbitraje del futbol guatemalteco, por lo que dejará de residir en México para irse a Centroamérica.