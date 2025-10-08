En medio del parón por fecha FIFA, el Club América ha recibido noticias sobre Allan Saint-Maximin y su posible reaparición en el Clásico Joven ante Cruz Azul en la Jornada 13.

Recordemos que Allan Saint-Maximin salió de cambio en el partido del Club América vs Santos Laguna, en el que de inmediato se encendieron las alarmas y se puso en duda su participación contra Cruz Azul.

Sin embargo, ya se sabe si podrá o no estar presente en uno de los partidos más importantes de la fase regular para el equipo americanista.

América ya sabe si podrá contar con Allan Saint-Maximin en el Clásico Joven

De acuerdo con información de Alejandro Alfaro, periodista de SDP deportes, Allan Saint-Maximin estará listo para enfrentar a Cruz Azul en el Clásico Joven.

Aunque preocupó el golpe que recibió en el partido ante Santos Laguna, la situación no pasó a mayores y el jugador francés podrá estar disponible con el Club América para enfrentar a Cruz Azul.

En esta semana que no habrá actividad en la Liga MX por la fecha FIFA, Saint-Maximin podría tener minutos ante Chivas en el partido amistoso que tendrá el equipo americanista en Estados Unidos.

A partir de ello, André Jardine determinaría si el francés está en condiciones para arrancar de titular ante Cruz Azul o si sería mejor usarlo como revulsivo en la segunda parte del encuentro.

Allan Saint-Maximin disponible para el Clásico Joven (Captura de pantalla)

Cruz Azul vs América: ¿Cuándo y a qué hora es el Clásico Joven?

Club América y Cruz Azul disputarán una nueva edición del Clásico Joven en la Liga MX, en la que todo indica que Allan Saint-Maximin podrá estar con el equipo americanista.

El Clásico Joven de este Apertura 2025 se jugará el sábado 18 de octubre a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, teniendo como sede el Estadio Olímpico Universitario, casa temporal del equipo cementero.

Este será un duelo crucial en la zona alta de la tabla general, pues la distancia entre ambos equipos es de solo dos puntos.