Chivas vs Querétaro continúan la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, y el pronóstico es 2-0 a favor de las rojiblancas. Conoce las posibles alineaciones del partido del domingo 2 de agosto.

Chivas vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

Chivas 2-0 Querétaro es el pronóstico de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Chivas 2-0 Querétaro.

Chivas vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Querétaro en el torneo de Apertura 2026.

Chivas

  • Portera: Blanca Félix
  • Defensas: Jaqueline Rodríguez, Damaris Godínez, Natalia Colín y Cristina Ferral
  • Mediocampistas: Carolina Jaramillo, Natalia Mauleón y Eva González
  • Delanteras: Alicia Cervantes, Gabriela Valenzuela y Adriana Iturbide

Querétaro

  • Portera: Karla Morales
  • Defensas: Allie George, Ámbar González, Saraí Ceseña y Fabiola Barra
  • Mediocampistas: Niomi Grimaldo, Camila Vite, Emily Flores y Dani Fuentes
  • Delanteras: Enekia Lunyamila y Laisha Espinosa

Chivas vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

Chivas vs Querétaro serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 2 de agosto a las 17:06 horas por Fox One y Tubi.

  • Partido: Chivas vs Querétaro
  • Fase: Jornada 1 Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
  • Horario: 17:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Akron
  • Transmisión: Fox One y Tubi