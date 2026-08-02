Chivas vs Querétaro continúan la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, y el pronóstico es 2-0 a favor de las rojiblancas. Conoce las posibles alineaciones del partido del domingo 2 de agosto.

Chivas vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

Chivas 2-0 Querétaro es el pronóstico de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Chivas 2-0 Querétaro.

Chivas vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Querétaro en el torneo de Apertura 2026.

Chivas

Portera: Blanca Félix

Defensas: Jaqueline Rodríguez, Damaris Godínez, Natalia Colín y Cristina Ferral

Mediocampistas: Carolina Jaramillo, Natalia Mauleón y Eva González

Delanteras: Alicia Cervantes, Gabriela Valenzuela y Adriana Iturbide

Querétaro

Portera: Karla Morales

Defensas: Allie George, Ámbar González, Saraí Ceseña y Fabiola Barra

Mediocampistas: Niomi Grimaldo, Camila Vite, Emily Flores y Dani Fuentes

Delanteras: Enekia Lunyamila y Laisha Espinosa

Chivas vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

Chivas vs Querétaro serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 2 de agosto a las 17:06 horas por Fox One y Tubi.