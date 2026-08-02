Chivas vs Querétaro continúan la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, y el pronóstico es 2-0 a favor de las rojiblancas. Conoce las posibles alineaciones del partido del domingo 2 de agosto.
Chivas vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA
Chivas 2-0 Querétaro es el pronóstico de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Chivas 2-0 Querétaro.
Chivas vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Querétaro en el torneo de Apertura 2026.
Chivas
- Portera: Blanca Félix
- Defensas: Jaqueline Rodríguez, Damaris Godínez, Natalia Colín y Cristina Ferral
- Mediocampistas: Carolina Jaramillo, Natalia Mauleón y Eva González
- Delanteras: Alicia Cervantes, Gabriela Valenzuela y Adriana Iturbide
Querétaro
- Portera: Karla Morales
- Defensas: Allie George, Ámbar González, Saraí Ceseña y Fabiola Barra
- Mediocampistas: Niomi Grimaldo, Camila Vite, Emily Flores y Dani Fuentes
- Delanteras: Enekia Lunyamila y Laisha Espinosa
Chivas vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA
Chivas vs Querétaro serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 2 de agosto a las 17:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Chivas vs Querétaro
- Fase: Jornada 1 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026
- Horario: 17:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Fox One y Tubi