La Champions League continúa con su Jornada 5 y el partido Atlético de Madrid vs Viking es parte de ella. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas por FOX One.
- Partido: Atlético de Madrid vs Viking
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: FOX One
Atlético de Madrid vs Viking: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El miércoles 25 de noviembre de 2026 es el partido de la Jornada 5 de la Champions League: Atlético de Madrid vs Viking.
Atlético de Madrid vs Viking: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El partido de la Champions League, Atlético de Madrid vs Viking, iniciará en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de FOX One.
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- Partido: Atlético de Madrid vs Viking
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: FOX One
¿Cómo van Atlético de Madrid y Viking en la Champions League?
El Atlético de Madrid ocupa la posición 23 de la Champions Leagues con 4 puntos, por lo que necesita ganar en casa para mejorar su cosecha de unidades.
El Viking acumula 4 puntos en el lugar 22 de la Champions League, luego de cuatro jornadas disputadas.