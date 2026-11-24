La Champions League continúa con su Jornada 5 y el partido Atlético de Madrid vs Viking es parte de ella. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas por FOX One.

Partido: Atlético de Madrid vs Viking

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 25 de noviembre

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Metropolitano

Transmisión: FOX One

Atlético de Madrid es favorito para ganar en su cancha (IMAGO/Judith Amigo / Agencia LOF / IMAGO/AgenciaLOF via Reuters Con)

Atlético de Madrid vs Viking: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El miércoles 25 de noviembre de 2026 es el partido de la Jornada 5 de la Champions League: Atlético de Madrid vs Viking.

Atlético de Madrid vs Viking: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido de la Champions League, Atlético de Madrid vs Viking, iniciará en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de FOX One.

Partido: Atlético de Madrid vs Viking

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 25 de noviembre

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Metropolitano

Transmisión: FOX One

¿Cómo van Atlético de Madrid y Viking en la Champions League?

El Atlético de Madrid ocupa la posición 23 de la Champions Leagues con 4 puntos, por lo que necesita ganar en casa para mejorar su cosecha de unidades.

El Viking acumula 4 puntos en el lugar 22 de la Champions League, luego de cuatro jornadas disputadas.