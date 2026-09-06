Citlalli Hernández respondió a Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, luego de sus críticas a la propuesta de reforma sobre la doble nacionalidad que busca establecer restricciones para que personas con otra ciudadanía adicional a la mexicana puedan ocupar determinados cargos públicos en México.

La polémica surgió luego de que Larry Rubin cuestionara la iniciativa planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que Citlalli Hernández defendió la necesidad de priorizar la soberanía nacional y la conducción de las instituciones mexicanas.

“Lo que dice Larry Rubin es una opinión, pero llama la atención que en Estados Unidos preocupe tanto una iniciativa que impediría, por ejemplo, que una persona con ciudadanía estadounidense, o de cualquier otro país, ocupe la Presidencia de México sin antes renunciar a esa nacionalidad”. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Citlalli Hernández responde a Larry Rubin por críticas a reforma sobre doble nacionalidad (Especial)

La propuesta de reforma sobre la doble nacionalidad en México, continúa generando debate público por las posibles restricciones para ocupar determinados cargos de representación y alta responsabilidad en el país.

El choque de posturas entre Citlalli Hernández y Larry Rubin surgió después de que el presidente de la American Society of Mexico cuestionara el proyecto, así como sus posibles implicaciones para los mexicanos que cuentan con más de una ciudadanía.

¿Qué dijo Citlalli Hernández al responder a Larry Rubin por la reforma sobre doble nacionalidad?

Ante las declaraciones de Larry Rubin, Citlalli Hernández defendió la iniciativa y aseguró que la doble ciudadanía se mantiene como un derecho para la población.

Sin embargo, señaló que la representación de los intereses del Estado mexicano y el ejercicio de determinados cargos públicos, requieren reglas específicas relacionadas con la nacionalidad de quienes aspiren a ocuparlos.

A través de un mensaje en redes sociales, Hernández cuestionó la preocupación generada en Estados Unidos por una iniciativa interna.

La propuesta plantea que quienes aspiren a ocupar algunos cargos públicos, entre ellos la Presidencia de la República, cumplan con los requisitos de nacionalidad establecidos en la legislación mexicana y, en su caso, renuncien previamente a otra ciudadanía.

Citlalli Hernández también señaló que las decisiones relacionadas con la estructura institucional y las normas para ocupar cargos públicos, corresponden al pueblo de México y a sus instituciones.

Además, lamentó que algunos sectores de la opinión pública nacional otorguen mayor relevancia a posturas provenientes del extranjero que al debate y los procesos legislativos internos.

Larry Rubin (cuartooscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Qué dijo Larry Rubin sobre la reforma de la doble nacionalidad?

Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, criticó la propuesta de reforma relacionada con la doble nacionalidad y consideró que contar con más de una ciudadanía o pasaporte es una situación práctica que no debería impedir a las personas participar en procesos electorales o aspirar a cargos públicos.

El empresario también cuestionó la idea de que contar con otra ciudadanía implique una falta de lealtad hacia México.

De acuerdo con su postura, la falta de ética debería relacionarse con actos de corrupción o posibles vínculos con la delincuencia, y no con la posesión de una segunda nacionalidad.

Rubin advirtió que una reforma que limite la participación política de personas con doble nacionalidad podría afectar a millones de mexicanos y consideró que sería un error histórico y legislativo.

Finalmente, hizo un llamado a los legisladores para distinguir entre la identidad legal de una persona y su compromiso con México.

La propuesta de reforma sobre la doble nacionalidad continúa generando debate entre autoridades, representantes políticos y organizaciones, mientras se discuten los alcances que tendría para las personas que cuentan con ciudadanía mexicana y otra nacionalidad.