San Luis vs Cruz Azul continúan con la actividad de la Jornada 1 del Apertura 2026 de Liga MX. Viernes 17 de julio por ViX, ESPN y Disney+.

Partido: San Luis vs Cruz Azul

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 17 de julio de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: ViX, ESPN y Disney+

Joel Huiqui continuará al frente de Cruz Azul, buscando aspirar a un nuevo título de Liga MX (Michelle Rojas)

San Luis vs Cruz Azul: Día para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX

El viernes 17 de julio de 2026 debuta Cruz Azul en el Apertura 2026 de Liga MX, y lo hará de visita en la cancha de San Luis.

San Luis vs Cruz Azul: Hora para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX

El partido San Luis vs Cruz Azul inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 1 de la Liga MX.

San Luis vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX

Las plataformas ViX, ESPN y Disney+ transmitirán el partido San Luis vs Cruz Azul.