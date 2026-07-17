San Luis vs Cruz Azul continúan con la actividad de la Jornada 1 del Apertura 2026 de Liga MX. Viernes 17 de julio por ViX, ESPN y Disney+.
- Partido: San Luis vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 17 de julio de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ViX, ESPN y Disney+
San Luis vs Cruz Azul: Día para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX
El viernes 17 de julio de 2026 debuta Cruz Azul en el Apertura 2026 de Liga MX, y lo hará de visita en la cancha de San Luis.
San Luis vs Cruz Azul: Hora para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX
El partido San Luis vs Cruz Azul inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 1 de la Liga MX.
San Luis vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX
Las plataformas ViX, ESPN y Disney+ transmitirán el partido San Luis vs Cruz Azul.
- Partido: San Luis vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 17 de julio de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ViX, ESPN y Disney+