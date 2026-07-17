León vs Atlas se miden en la Jornada 1 de la Liga MX. Viernes 17 de julio a las 19 horas por FOX One.

Partido: León vs Atlas

Fase: Jornada 1 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 17 de julio de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: FOX One

León es favorito para iniciar con triunfo en la Liga MX (Adrian Macias / Adrian Macias)

León vs Atlas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX?

El viernes 17 de julio de 2026 continúa la Jornada 1 de la Liga MX con tres partidos, entre ellos León vs Atlas.

León vs Atlas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX?

El partido León vs Atlas iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de FOX One.

Partido: León vs Atlas

Fase: Jornada 1 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 17 de julio de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: FOX One

Atlas tuvo un buen torneo en el Clausura 2026 (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

¿Cómo les fue a León y Atlas en el anterior torneo de la Liga MX?

León tuvo un mal torneo en el Clausura 2026, y tras ni siquiera clasifica, regresa con la necesidad de recuperar su prestigio desde el primer partido ante Atlas en la Jornada 1.

Atlas si avanzó a la Liguilla del Clausura 2026, pero fue eliminado por el Cruz Azul en los cuartos de final de la competencia.

Javier Gandolfi se mantiene al frente del proyecto de León, mientras que Atlas perdió de última hora a Diego Cocca y estrenará entrenador.