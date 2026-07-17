Miguel Herrera reapareció en la Liga MX como entrenador del Atlante ante Necaxa, y fiel a su estilo, el Piojo explotó contra el arbitraje.

La Jornada 1 del Apertura 2026 arrancó con el Necaxa vs Atlante y tras la derrota de los Potros no faltaron las quejas de Miguel Herrera.

¿Qué dijo Miguel Herrera contra el arbitraje?

Miguel Herrera salió molesto de la cancha del Estadio Victoria donde perdió el Atlante con Necaxa, así que después del partido, durante la conferencia de prensa obligatoria, arremetió contra el arbitraje.

Atlante había tomado la ventaja en el marcador ante Necaxa, pero un polémico penalti en contra abrió paso a la remontada de los Rayos.

Miguel Herrera debutó con derrota como DT del Atlante (Alex Avalos / Alex Avalos)

Jugada que Miguel Herrera no dejó pasar, al cuestionar la decisión del árbitro Yonatan Peinado y el uso del VAR.

Herrera aseguró que el árbitro “inventó el penal” y argumentó que bajo ese criterio se tendrían que marcar miles de penales por partido.

“Marca saque de meta y después la cambia a tiro de esquina. El penal, digo. Entonces, hay que marcar 70 mil penales en el área. Si un tipo va a tocar a otro, lo va a sentir para marcarlo y va a marcar penal. ¿Por qué no la van a revisar?” Miguel Herrera, DT del Atlante

Miguel Herrera acusa contradicciones en el arbitraje

Miguel Herrera abundó en una jugada cuya calificación del árbitro cambió inexplicablemente, en una contradicción sobre lo que les habían comentando las autoridades previo al partido.

Señaló que tres días antes habían recibido capacitación de la Comisión de Árbitros, en al que les indicaron que ante la duda entre saque de meta y tiro de esquina se prefería cobrar el córner por ser revisable.

Sin embargo, en el Necaxa vs Atlante se cambió un saque de meta inicial a tiro de esquina por indicación directa del VAR.