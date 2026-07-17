El Atlante perdió en su regreso a la Liga MX demostrando que le urgen refuerzos, y uno de ellos sería el portero David Ospina, quien ya habría alcanzado un acuerdo para ser parte de los Potros.

El colombiano David Ospina sería el portero titular del Atlante en el Apertura 2026, aunque tendría fuerte competencia con Oscar Jiménez, quien lucía para ser el indiscutible en el arco azulgrana.

El Atlante perdió en su regreso a la Liga MX (Alex Avalos / Alex Avalos)

David Ospina ya dejó a su anterior equipo para enrolarse con el Atlante

David Ospina cerró su etapa como portero del Atlético Nacional de Colombia, y llegaría al fútbol mexicano en condición de jugador libre para ser parte del Atlante de Miguel Herrera.

El contrato de Ospina, quien tiene 37 años, lo vincularía por un año con el Atlante, equipo que acaba de volver a la Liga MX después de muchos años en la Liga de Expansión.

El Atlante luce débil en su regreso a la Liga MX

Tras su debut en la Liga MX con derrota ante Necaxa, el Atlante luce débil y con un plantel muy corto, por lo que no es nada raro que busquen un portero con la experiencia de David Ospina.

David Ospina jugó en equipos como el Arsenal y el Napoli en el futbol europeo, lo cual le garantizaría seguridad a la portería atlantista.