Tigres vs Tigres definen al primer equipo finalista de Liga MX en el partido de vuelta de las semifinales de ida de la Liga MX. Conoce la hora y canal para ver el partido el sábado 6 de diciembre.

Partido: Tigres vs Cruz Azul

Fase: Partido de vuelta de semifinales de la Liga MX

Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025

Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium, TUDN, FOX

Tigres vs Cruz Azul: Hora para ver la semifinal de vuelta de Liga MX

A las 19:10 horas, tiempo del centro de México, rodará el balón en la semifinal de vuelta de la Liga MX, Tigres vs Cruz Azul.

Cruz Azul vs Tigres será el primero de las dos semifinales que se jugará el sábado 6 de diciembre de 2025o.

Tigres vs Cruz Azul: Canal para ver la semifinal de vuelta de Liga MX

Las plataformas ViX Premium, TUDN, FOX y las señales de los canales 5 y 7, transmitirán el partido Tigres vs Cruz Azul, en la vuelta de las semifinales de final de la Liga MX.

Partido: Tigres vs Cruz Azul

Fase: Partido de vuelta de semifinales de la Liga MX

Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025

Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium, TUDN, FOX

¿Cómo quedaron Cruz Azul vs Tigres en la ida de las semifinales de la Liga MX?

Cruz Azul rescató el empate 1-1 en su cancha en el partido de ida de las semifinales de Liga MX contra Tigres, que había tomado la ventaja en el marcador.

Penalti cobrado por Gabriel Fernández le dio vida a Cruz Azul, luego de que Tigres se había adelantado con gol de Ángel Correa.

¿Qué necesitan Tigres y Cruz Azul para avanzar a la Final de la Liga MX?

Tigres necesita mantener el empate global en la smeifinal de la Liga MX, para avanzar a la final del Apertura 2025.

Al quedar en segundo lugar general en el torneo, Tigres clasificaría a la final si la semifinal queda empatada en el marcador global.

Cruz Azul necesita ganar el partido de vuelta de la semifinal de la Liga MX, para ser uno de los finalistas del torneo.