Tigres vs Cruz Azul definen al primer equipo finalista de Liga MX en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 6 de diciembre.
Tigres vs Cruz Azul: Pronóstico de la semifinal de vuelta de Liga MX
El pronóstico de la semifinal de vuelta, Tigres vs Cruz Azul es empate 2-2 y la igualada global a tres tantos, lo que le daría el pase a los felinos a la Final de la Liga MX.
Tigres vs Cruz Azul: Posibles alineaciones de la semifinal de vuelta de Liga MX
Tigres recibirá el partido de vuelta de la semifinal de la Liga MX, con esta posible alineación ante Cruz Azul.
Portero
- Nahuel Guzmán
Defensas
- Marco Farfan
- Romulo
- Jesús Angulo
- Jesús Garza
Mediocampistas
- Fernando Gorriarán
- Oziel Herrera
- Juan Bruneta
- Diego Lainez
Delanteros
- Ángel Correa
- André-Pierre Gignac
Cruz Azul buscará el pase a la Final de la Liga MX con esta posible alineación en la cancha de Tigres:
Portero
- Andrés Gudiño
Defensas
- Willer Ditta
- Erik Lira
- Gonzalo Piovi
- Carlos Rotondi
Mediocampistas
- Lorenzo Faravelli
- Jeremy Márquez
- Nacho Rivero
- Charly Rodríguez
- José Paradela
Delantero
- Gabriel Fernández
Tigres vs Cruz Azul: Hora y canal para ver la semifinal de vuelta de Liga MX
A las 19:10 horas, tiempo del centro de México, rodará el balón en la semifinal de vuelta de la Liga MX, Tigres vs Cruz Azul.
Las plataformas ViX Premium, TUDN, FOX y las señales de los canales 5 y 7, transmitirán el partido Tigres vs Cruz Azul, en la vuelta de las semifinales de final de la Liga MX.
- Partido: Tigres vs Cruz Azul
- Fase: Partido de vuelta de semifinales de la Liga MX
- Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025
- Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium, TUDN, FOX
¿Cómo quedó Cruz Azul vs Tigres en la ida de las semifinales de la Liga MX?
Cruz Azul rescató el empate 1-1 en su cancha en el partido de ida de las semifinales de Liga MX contra Tigres, que había tomado la ventaja en el marcador.
¿Qué necesitan Tigres y Cruz Azul para avanzar a la Final de la Liga MX?
Tigres necesita mantener el empate global en la semifinal de la Liga MX, para avanzar a la final del Apertura 2025, eliminando a Cruz Azul.
Cruz Azul necesita ganar el partido de vuelta de la semifinal de la Liga MX, para ser uno de los finalistas del torneo.