Tigres vs Cruz Azul se miden por el primer boleto para la Final de la Liga MX en el partido de vuelta de las semifinales. Conoce qué marcadores necesitan para avanzar a la serie por el título.
Cruz Azul rescató el empate 1-1 en el partido de ida de las semifinales de Liga MX contra Tigres, que había tomado la ventaja en el marcador.
¿Qué necesita Tigres para avanzar a la Final de la Liga MX?
Tigres necesita mantener el empate global en la semifinal de la Liga MX, para avanzar a la Final del Apertura 2025.
Al quedar en segundo lugar general en el torneo, Tigres clasificaría a la Final de la Liga MX si la semifinal queda empatada en el marcador global.
¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a la Final de la Liga MX?
Cruz Azul necesita ganar el partido de vuelta de la semifinal de la Liga MX, para ser uno de los finalistas del torneo.
El empate en el partido de vuelta contra Tigres no le sirve a Cruz Azul, ya que la mejor posición de los felinos en el torneo, les daría el pase a la Final de Liga MX.
Tigres vs Cruz Azul: Hora y canal para ver la semifinal de vuelta de Liga MX
A las 19:10 horas, tiempo del centro de México, rodará el balón en la semifinal de vuelta de la Liga MX, Tigres vs Cruz Azul.
Las plataformas ViX Premium, TUDN, FOX y las señales de los canales 5 y 7, transmitirán el partido Tigres vs Cruz Azul, en la vuelta de las semifinales de final de la Liga MX.
- Partido: Tigres vs Cruz Azul
- Fase: Partido de vuelta de semifinales de la Liga MX
- Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025
- Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium, TUDN, FOX
¿Cuándo jugaron su Final más reciente Tigres y Cruz Azul?
Tigres fue campeón en el Clausura 2023 sobre Chivas, así que, dos años después busca volver a la Final de la Liga MX.
Cruz Azul jugó su Final de Liga MX más reciente en el Clausura 2024, cita que perdió con América.