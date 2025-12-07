Cruz Azul quedó eliminado en la Liga MX, pero de inmediato voló a Qatar para enfrentar el Derbi de las Américas vs Flamengo. Conoce la fecha, horario y dónde ver el partido de la Copa Intercontinental 2025.

Cruz Azul vs Flamengo se miden por el pase a la Copa Challenger, camino a la Final de la Copa Intercontinental 2025.

Partido: Cruz Azul vs Flamengo

Fecha: Miércoles 10 de diciembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Áhmad bin Ali

Transmisión: FIFA +

Cruz Azul vs Flamengo se enfrentan el miércoles 10 de diciembre de 2025 en el Derbi de las Américas en Qatar.

A las 11 horas, tiempo del centro de México está programado el inicio del Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental 2025, Cruz Azul vs Flamengo.

La plataforma FIFA + es hasta el momento la única opción para ver el Derbi de las Américas, Cruz Azul vs Flamengo, el miércoles 10 de diciembre a las 11 horas.

¿Cómo llegó Cruz Azul al Derbi de las Américas vs Flamengo?

Cruz Azul ganó la Concachampions y ese triunfo le dio el pase al Derbi de las Américas en el que enfrentará a Flamengo, por el pase a la Copa Challenger, rumbo a la Final de la Copa Intercontinental 2025 en la que ya aguarda el PSG.

¿Cómo llegó Flamengo al Derbi de las Américas vs Cruz Azul?

Flamengo ganó la Copa Libertadores 2025 en la Final a Palmeiras y con eso logró el boleto al Derbi de las Américas para medirse con Cruz Azul.

¿A quién enfrentará el ganador del Derbi de las Américas?

El ganador del Derbi de las Américas, Cruz Azul o Flamengo, enfrentará al Pyramids FC en la Copa Challenger, el sábado 13 de diciembre.

El equipo que triunfe en la Copa Challenger se enfrentará con el PSG, en la Final de la Copa Intercontinental, el miércoles 17 de diciembre.