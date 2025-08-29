A través de un comunicado compartido en su página web, la alcaldía Benito Juárez informó que el partido entre América y Pachuca programado para jugarse el sábado 30 de agosto a las 21:00 horas deberá jugarse a puerta cerrada.

Esto debido a un castigo que la alcaldía Benito Juárez al Club América por haber extralimitó sus facultades al cerrar la calle indiana del Estadio Ciudad de los Deportes e impidieron el paso de una vecina que requería atención médica.

“En tanto el Club América no demuestre que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad, están debidamente capacitados y acreditados, no se podrán realizar los eventos a puerta abierta...”, se lee en el comunicado.

Estadio Ciudad de los Deportes (Ulises Naranjo / Mexsport)

