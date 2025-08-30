A poco más de 24 horas de la realización del América vs Pachuca la Alcaldía Benito Juárez informó que dicho partido se jugará a puerta cerrada y David Faitelson arremetió con todo contra el alcalde.

De acuerdo con el comunicado de la Alcaldía esta medida se tomó luego de que elementos de seguridad del América extralimitaron sus facultades al cerrar una calle aledaña al recinto impidiendo el paso de una vecina que necesitaba atención médica.

Sin embargo, existe una versión desde el interior del equipo azulcrema en el que acusan al alcalde Luis Mendoza de haber tomado estas medidas tras haberle negado boletos VIP para dicho encuentro.

David Faitelson explota contra alcalde de Benito Juárez tras anunciar que el América vs Pachuca se jugará sin afición

El periodista deportivo David Faitelson arremetió contra Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez por haber usado de “pretexto” el cierre de la calle Indiana para pedir que el América vs Pachuca se juegue a puerta cerrada.

De acuerdo con Faitelson e información de un corresponsal de SDPNoticias, el alcalde de Benito Juárez habría solicitado al América boletos para palcos y zonas VIP para dicho juego, ante la negativa del equipo, el mandatario decidió que se juegue sin público.

“El protagónico Alcalde de Benito Juárez ha amenazado a la Liga MX y al América con cerrar el Estadio de la Ciudad de Los Deportes…En apariencia, el señor Luis Mendoza está molesto porque no le han dado más palcos y boletos para los juegos del América como local” escribió Faitelson en su cuenta de X.

David Faitelson explota contra alcalde de Benito Juárez (X: @DavidFaitelson_)

Grupo Ollamani y Estadio Banorte niega acusaciones de la Alcaldía Benito Juárez

Ante la postura de la Alcaldía Benito Juárez de pedir que el América vs Pachuca se juegue a puerta cerrada, el Grupo Ollamani en conjunto con el Estadio Banorte negaron dichas acusaciones.

Por medio de un comunicado, el Grupo Ollamani expresa que no hubo extralimitaciones ya que todo se actuó conforme al plan de seguridad que la propia Alcaldía le otorgó.

“Lamentamos que la Alcaldía Benito Juárez pretenda afectar a la afición del futbol mexicano e impedir que asistan al partido entre el Club América y Club Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Ojalá la autoridad local rectifique un acto arbitrario. De afectar a la afición, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales” expresaron ambas entidades en un comunicado.