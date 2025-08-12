El Club América anunció oficialmente a Allan Saint-Maximin como su nuevo refuerzo para el torneo Apertura 2025 de la Liga MX y el futbolista usará el número 97 en su jersey azulcrema.

Fue a través de un video en la cuenta oficial del Club América que se anunció el fichaje de Allan Saint-Maximin, un jugador francés conocido por su velocidad, desequilibrio y estilo explosivo que llega procedente del futbol árabe, y que apunta a ser uno de los refuerzos más importantes tanto para las Águilas como para la Liga MX.

En el clip que compartió el conjunto de Coapa, Allan Saint-Maximin dejó claras sus intenciones con las Águilas y le mandó un mensaje a la afición americanista.

“Hola a todos, aquí Maxi, he visto muchos mensajes en redes sociales, muchos rumores sobre mi llegada al club, sobre si se iba a hacer oficial o no mi fichaje, que si era de una forma u otra; pero, después de estas semanas de espera ha llegado el momento: soy Águila. Creo que tenemos el mejor equipo de la liga, tengo a los mejores compañeros y especialmente a la mejor afición”, dijo el nuevo refuerzo del América que utilizará el número 97 en la Liga MX.

Todos hablan de él. Sin excepción piden su llegada... ¡y su anuncio es inevitable! 🇫🇷⌛️ pic.twitter.com/ROC5d3cbhK — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

¿Por qué Allan Saint-Maximin llevará el número 97 con el Club América?

Los rumores se convirtieron en realidad tras el anuncio oficial del Club América sobre su fichaje bomba Allan Saint-Maximin y hubo un detalle que muchos aficionados notaron al final del video en el que se oficializó su llegada.

En la presentación que publicó el Club América sobre la llegada de Allan Saint-Maximin se puede ver en su uniforme el número 97, mismo que ha utilizado en los últimos dos clubes en los que ha estado: el Fenerbahce de Turquía y el Al-Ahli de Arabia.

La espera terminó, ¡Allan Saint-Maximin oficialmente llegó al América! 🔥 pic.twitter.com/WBs24hQRSQ — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

La razón del por qué el francés llevará el número 97 con el Club América puede deberse a su año de nacimiento debido a que el jugador nació un 12 de marzo de 1997, sin embargo, el futbolista no ha revelado la razón principal para escoger ese número, pues en el Newcastle de Inglaterra utilizó el número 10, por lo que éstos podrían ser sus favoritos.

¿Allan Saint-Maximin puede usar el número 97 en la Liga MX?

La Liga MX establece en su reglamento que el primer equipo de cada club puede usar los dorsales del 1 al 35 y solo en casos extremos en donde un equipo tenga más de 35 jugadores registrados puede usarse del 1 al 40, pero no es el caso de Allan Saint-Maximin.

¡Experiencia, maestría y mucho estilo! 🕺🔝 pic.twitter.com/vvbTKuTHAQ — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

Sin embargo, en el tema específico del francés, el Club América pidió autorización para poder darle el número 97, como en su momento Sergio Ramos pidió usar el 93 como homenaje a su gol en la final de la Champions League 2013-2014.