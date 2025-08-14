Allan Saint-Maximin se convirtió en el nuevo refuerzo del América y existen altas expectativas por el jugador francés, pues además de tener un enorme recibimiento en México, existe una brutal estadística que lo pone solo por debajo de Lionel Messi.

El nuevo crack del América, Saint-Maximin, ya deleitó a los aficionados con su gran estilo futbolístico durante los entrenamientos, incluso señaló que André-Pierre Gignac fue clave para aceptar su llegada a las Águilas.

“Vi muchos documentales sobre la vida en México de Gignac que me ayudó a entender mejor el futbol mexicano, el club, la gente. Hablé con Gignac por teléfono, por facetime y me ayudaron a entender mejor el futbol mexicano. No me dio mucha información sobre el América, pero después pude hablar con más gente, no esperaba que fuera tan grande”, dijo el recién llegado al conjunto azulcrema.

Allan Saint-Maximin presume un amplio recorrido europeo, que incluye su paso por la Ligue 1, la Bundesliga y la Premier League, por lo que sumando una brutal estadística que lo pone solo por debajo de Lionel Messi, rompería la Liga MX.

La brutal estadística que pone a Saint-Maximin solo por debajo de Lionel Messi

Saint-Maximin se desempeña en el campo de juego como extremo izquierdo, es regateador, veloz y con gran proyección al ataque. También se puede desempeñar por la banda derecha o como mediapunta, lo que define la brutal estadística que lo pone solo por debajo de Lionel Messi.

Y es que desde la temporada 2017-2018, ha sido el segundo jugador, en las cinco grandes ligas de Europa, con 675 regates exitosos, solo por detrás de Lionel Messi, quien ocupa el primer lugar del listado con 826 movimientos hábiles.

El top 10 lo completan los siguientes jugadores:

Adama Traoré - 621 Kilyan Mbappé - 621 Wilfried Zaha - 583 Jérémie Boga - 496 Neymar - 490 Vinicius Jr. - 487 Leroy Sané - 469 Ludovic Blas - 462

Las estadísticas que comparte Allan Saint-Maximin.



Desde la temporada 2017-18 ha sido el segundo jugador, en las 5 grandes ligas, con más regates exitosos, solo detrás de Lionel Messi. pic.twitter.com/zhC9IfDuNb — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) August 14, 2025

¿Cuándo debutará Saint-Maximin?

El América enfrentará a Tigres en la Jornada 5 de la Liga MX y ya se reveló que Saint-Maximin no debutaría este fin de semana con las Águilas.

Reportes indican que el delantero francés de 28 años de edad no habría llegado en buena forma física, por lo que su debut en el Apertura 2025 tendrá que esperar.