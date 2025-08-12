Club América rompió el mercado de transferencias e hizo el verdadero fichaje del torneo: sumó a su plantilla al talentoso extremo francés, Allan Saint-Maximin.

Allan Saint-Maximin irrumpió en la Liga MX para desbordar talento en el América de André Jardine, que ha sumado una poderosa variante a la ofensiva.

Allan Saint-Maximin firmó contrato por cuatro años con opción a uno más en una de las negociaciones más ambiciosas por parte de la directiva azulcrema en los últimos años.

El extremo francés llegó al Nido luego de jugar una temporada con el Fenerbahce de la Superliga Turca, cedido a préstamo del Al-Ahli de la Saudi Pro League.

Todos hablan de él. Sin excepción piden su llegada... ¡y su anuncio es inevitable! 🇫🇷⌛️ pic.twitter.com/ROC5d3cbhK — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

Contrato de Allan Saint-Maximin con Club América

De acuerdo a información de César Luis Merlo, Club América desembolsó 12 millones de euros, más de 240 millones de pesos mexicanos por el fichaje de Allan Saint-Maximin, el verdadero fichaje del torneo.

Allan Saint-Maximin firmará contrato por cuatro años con opción a uno más y percibirá un salario de alrededor de 3.6 mdd anuales; es decir, alrededor de 72 millones de pesos.

¿Quién es Allan Saint-Maximin, el bombazo de Club América?

El bombazo de Club América, Allan Saint-Maximin, es un talentoso extremo francés de 28 años de edad que ha destacado a nivel mundial por su regate, explosividad a la ofensiva y capacidad en el uno contra uno.

Allan Saint-Maximin nació en Chatenay-Malabry, Francia e inició su carrera con el ACBB Football para después enrolarse en las inferiores del St-Étienne.

St-Étienne le dio la oportunidad de estrenarse en la primera división y más tarde vistió las casacas del Mónaco, SC Bastia y Niza de Francia; Hannover 96 de Alemania y el Newcastle de Inglaterra.

En 2023 se alejó de la élite del futbol y fichó con el Al-Ahli de la Saudi Pro League; un año después, fue cedido a préstamo con el Fenerbahce de Turquía.

¿Cuándo debutará Allan Saint-Maximin con Club América?

Allan Saint-Maximin ya llegó a México para portar los colores de Club América y ahora la pregunta es: ¿Cuándo hará su debut?

Se espera que Allan Saint-Maximin inicie su aventura con Club América en la reanudación del torneo Apertura 2025 de la Liga MX; es decir el sábado 9 de agosto cuando reciban a Querétaro en el marco de la Jornada 4.