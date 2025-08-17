Una nueva ola de violencia se suscitó en el futbol mexicano, pero ahora en el Volcán tras la derrota de Tigres ante el América, pues algunos fans fueron captados cazando y golpeando a seguidores de las Águilas.

El América venció 3-1 a los Tigres en emocionante partido, no obstante, en un video que circula en redes sociales se pudo ver a aficionados felinos golpeándose entre ellos en las gradas de la Zona Norte, además de armar peleas campales contra seguidores azulcremas.

Los incidentes dentro de los estadios suelen presentarse en partidos de alto impacto como un clásico o entre clubes con grandes aficiones como el Tigres vs América.

¡Escándalo en Tigres! Captan a fans cazando y golpeando a seguidores del América tras derrota en el Volcán

De acuerdo con varios reportes, luego del silbatazo final los fans de Tigres estaban molestos por la derrota por la forma en que perdió su equipo, por lo que varios se hicieron de palabras y ahí comenzó el pleito.

Un hombre de camiseta blanca se pelea con uno de amarillo y al parecer son quienes inician la pelea en las gradas de la Zona Norte. Detrás de ellos aparece otro en contra de una persona de azul, por lo que poco a poco se unen más fans para armar la campal.

A pero los tigres nunca se pelean 😂😂🤦‍♂️🤦‍♂️ojo aquí @LigaBBVAMX pic.twitter.com/vLAjy9mENR — Alejandro Gonzalez (@Alexgacha) August 17, 2025

Además de los lamentables hechos en las gradas, afuera del Estadio Universitario hubo otra pelea donde los aficionados de Tigres se agarran a golpes contra fans del América. Usuarios en redes sociales compartieron una paliza que le propinaron a un par de personas con jerseys del conjunto de Coapa.

La afición de Tigres al perder en la cancha, saco su frustración y empezó a cazar a aficionados del América para golpearlos afuera del estadio sin presencia de alguna autoridad pic.twitter.com/dTGAXhn2sk — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) August 17, 2025

Estos no son aficionados de Tigres, SON ANIMALES.



Terrible la violencia que se suscitó fuera del estadio.pic.twitter.com/Tos4Sk2Tli — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) August 17, 2025

¿Qué dijo la Liga MX sobre los actos de violencia entre fans de Tigres y América?

Luego de los hechos violentos tras el partido Tigres vs América, la Liga MX emitió un comunicado asegurando que no hubo personas lesionadas en el partido disputado en el Estadio Universitario.

De acuerdo con el documento, dos aficionados fueron detenidos tras los actos de violencia suscitados en el juego entre felinos y azulcremas.

La LIGA BBVA MX informa: pic.twitter.com/4j44L4TJqs — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 17, 2025

“Tras la riña presentada esta noche en la tribuna del Estadio Universitario durante el partido Tigres vs América, en el que no hubo lesionados, dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades”, se lee en el comunicado de la Liga MX sobre los hechos de violencia tras el partido Tigres vs América.