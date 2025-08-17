La violencia estalló en los estadios del futbol mexicano, las imágenes de las trifulcas entre aficionados en el Tigres vs América están expuestas en redes sociales y ni así la Liga MX se atrevió a poner frente, pues lanzó un ridículo comunicado.

La Liga MX señaló que “no hubo lesionados” tras el Tigres vs América, un comunicado ridículo que sólo exhibió al organismo, pues en redes sociales circulan decenas de videos de los altercados.

El mensaje de la Liga MX causó indignación, pues sus intentos por erradicar la violencia en los estadios son cada vez más ridículos.

Comunicado de la Liga MX sobre la violencia en el Tigres vs América

Luego de los actos de violencia que se registraron en el futbol mexicano, la Liga MX emitió un comunicado y aseguró que “no hubo lesionados” en el partido Tigres vs América, disputado en el Estadio Universitario.

De acuerdo al comunicado, fueron detenidas dos personas tras los actos de violencia en el Estadio Universitario.

“Tras la riña presentada esta noche en la tribuna del Estadio Universitario durante el partido Tigres vs América, en el que no hubo lesionados, dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades”, se lee en el comunicado.

El lamentable comunicado llegó pese a las decenas de videos que circulan en redes sociales, donde queda claro que sí hubo lesionados.

Comunicado Liga MX sobre la violencia en el Tigres vs América. (@LigaBBVAMX)

La Liga MX también se pronunció sobre los actos de violencia en el Estadio Akron durante el Chivas vs FC Juárez

La Liga MX también se pronunció por la violencia en el Chivas vs FC Juárez disputado en el Estadio Akron, pero su postura fue igual de tibia que la que tuvo respecto al Tigres vs América.

“Por otro lado, tras el incidente en la tribuna del Estadio Akron, en el marco del partido Chivas vs FC Juárez, la persona involucrada ha sido plenamente identificada y el Club Guadalajara apoyará al afectado para que inicie la averiguación.

“La Liga reitera su rechazo a la violencia dentro y fuera de los estadios y hace un llamado a disfrutar del futbol en un entorno sano y familiar”, sentenció la Liga MX en un comunicado que más que certezas dio vergüenza.