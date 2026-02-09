Te contamos quién es Amanda Vance, creadora de contenido deportivo en Estados Unidos que ha generado polémica en redes durante el Super Bowl 2026.

El nombre de Amanda Vance se ha viralizado por una actitud que tuvo durante el medio tiempo del Super Bowl 2026 mientras cantaba Bad Bunny, de 31 años de edad.

¿Quién es Amanda Vance?

Amanda Casey Vance, conocida popularmente como Amanda Vance, es una creadora de contenido de deportivo, empresaria y exanimadora de los Delfines de Miami.

Amanda Vance (@amandacaseyvance / Instagram)

¿Cuántos años tiene Amanda Vance?

En la actualidad, Amanda Vance tiene 30 años de edad. Nació el 2 de febrero de 1996.

Amanda Vance (@amandacaseyvance / Instagram)

¿Quién es el esposo Amanda Vance?

Pese a ser una figura pública, se desconoce si Amanda Vance tiene esposo.

Amanda Vance (@amandacaseyvance / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Amanda Vance?

Por su fecha de nacimiento, Amanda Vance pertenece al signo zodiacal Acuario.

Amanda Vance (@amandacaseyvance / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Amanda Vance?

Amanda Vance no tiene hijos.

¿Qué estudió Amanda Vance?

No se conoce el grado de estudios de Amanda Vance.

Amanda Vance (@amandacaseyvance / Instagram)

¿En qué ha trabajado Amanda Vance?

A lo largo de su carrera, Amanda Vance ha trabajado como creadora de contenido, modelo y porrista de los Delfines de Miami.

Igualmente, Amanda Vance, en su faceta de empresaria, fundó Amandawins, plataforma de apuestas deportivas en Estados Unidos.

En Instagram, Amanda Vance cuenta con 542 mil seguidores.

Amanda Vance (@amandacaseyvance / Instagram)

Amanda Vance ignora a Bad Bunny y escucha el medio tiempo alternativo del Super Bowl 2026

Amanda Vance se hizo viral por ignorar a Bad Bunny y escuchar el medio tiempo alternativo del Super Bowl LX.

Mediante sus redes, Amanda Vacen subió un video a sus redes desde el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

En la grabación aparece la influencer con audífonos y viendo en su celular The All American Halftime Show, sin hacerle caso a Bad Bunny.

“Viendo el show de medio tiempo de América, en lugar de Bad Bunny durante el Super Bowl”.

Mientras Bad Bunny cantaba en el show medio tiempo del partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks, Amanda Vance prefirió bailar al ritmo de Kid Rock.

La publicación de Amanda Vance generó polémica, en especial porque la influencer escribió en su video: “Elijo América y canciones que conozco”.

Ante tal situación, hubo internautas que le recordaron que Puerto Rico también es parte del continente americano .

Tras la controversia, Amanda Vance reconoció que perdió mil seguidores en 2 minutos en Instagram por no ver a Bad Bunny.

Incluso, la influencer acusó en X (Twitter) que ha recibido amenazas de muerte solo por ver el medio tiempo alternativo del Super Bowl 2026.