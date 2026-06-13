La ausencia de Mark Carney marcó la inauguración del partido Canadá vs Bosnia, en el Mundial 2026, programado la tarde del viernes 12 de junio.

En sus redes sociales, el ministro de Canadá explicó que se encuentra fuera del país debido a una reunión con Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Hoy nos reunimos en París. En este mundo incierto donde nuestras alianzas se ponen cada vez más a prueba, este encuentro entre socios es más importante que nunca Mark Carney, primer ministro de Canadá

Otros mandatarios, como Claudia Sheinbaum y Donald Trump, tampoco estuvieron presentes en los partidos inaugurales del Mundial 2026, pero por razones distintas.

La ausencia de Mark Carney marca la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Mark Carney envió mensaje de apoyo a Canadá pese a ausencia en el Mundial 2026

Aunque Mark Carney no estuvo en la justa, envió un mensaje de apoyo a la Selección de Canadá que jugó su primer partido en el Mundial 2026, en Toronto.

Todo Canadá está con vosotros, hasta el pitido final. Mark Carney, primer ministro de Canadá

El motivo de su falta en este evento deportivo se debió a una reunión en la ciudad de París con el presidente Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Lo anterior, en el contexto de la Cumbre del G7 en Évian que reunirá a los líderes de siete países industrializados del 15 al 17 de junio de 2026, entre ellos:

Emmanuel Macron, presidente de Francia (anfitrión)

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Mark Carney, primer ministro de Canadá

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido

Friedrich Merz, canciller de Alemania

Giorgia Meloni, jefa de Gobierno de Italia

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

António Costa, presidente del Consejo Europeo

La ausencia de Mark Carney marca la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Claudia Sheinbaum y Donald Trump tampoco asistieron a la inauguración del Mundial 2026

Al igual que Mark Carney, ni la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ni el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvieron presentes en los partidos inaugurales del Mundial 2026.

Por su parte, Claudia Sheinbaum había anunciado desde meses antes que no asistiría porque decidió ceder el boleto que le entregó la FIFA a una joven mexicana ganadora de un concurso de dominadas.

Donald Trump, en cambio, no acudió al debut de Estados Unidos frente a Paraguay porque tenía programada la celebración de su cumpleaños 80 durante un evento denominado UFC Freedom 250 en la Casa Blanca.