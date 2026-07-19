Por primera vez se vivió un show de medio tiempo en la final del Mundial 2026, mismo que fue protagonizado por Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber y Madonna.

Tras la primera mitad del partido de España vs Argentina en la final del Mundial 2026, el show de medio tiempo se vivió desde el MetLife Stadium en Nueva York, Estados Unidos.

Medio tiempo de la final del Mundial 2026: Así se vivió el show

Marcando historia en el Mundial 2026 con Estados Unidos, Canadá y México como sedes donde se jugaron 104 partidos, se vivió el primer show del medio tiempo para la final de la Copa del Mundo.

Terminando los primeros 45 minutos de partido más los 4 minutos extra que se determinaron, el show del medio tiempo inició con Madonna cantando Music acompañada de Ronaldo Nazário y Ronaldinho, para luego seguir con la orquesta de Gustavo Dudamel en un crossover con Los Muppets, encantando a todo el público del Mundial 2026.

Posteriormente, BTS se incorporó al show de medio tiempo del Mundial 2026 con Dynamite que encantó con el despliegue de iluminación en el escenario.

BTS en el show del medio tiempo del Mundial 2026. (Mauro Pimental/AFP / AFP)

Tras ello, fue Justin Bieber quien siguió con la interpretación ahora en acústica que convirtió el show en una atmósfera íntima cantando Everything Hallelujah.

Finalmente, Shakira y Burna Boy terminaron el show de medio tiempo de la final del Mundial, Dai Dai, la canción oficial de este año.

Shakira en el show del medio tiempo del Mundial 2026. (Timothy A. Clary/AFP / AFP)

A la nostalgia de los aficionados también se le sumó el coro infantil de Nueva York llamado PS22 junto con Chris Martin de Coldplay cantando Love.

Con montaje y desmontaje del escenario usado para el show del medio tiempo, se tuvo una duración de 27 minutos con 19 segundos, según informó Radio Fórmula.